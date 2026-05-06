Vuelve el campus más completo del verano a Vigo: deporte, playa y diversión en Coruxo

El campo de fútbol de Coruxo, en Vigo, volverá a acoger el Campus "Multideporte Aprendendo a Xogar", una de las citas del verano por excelencia que reúne hasta 30 modalidades deportivas y que, tras 14 años de trayectoria, se ha consolidado como todo un referente.

Patrocinado por el Concello de Vigo y organizado por el Coruxo FC, el campus está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2020. Durante cinco días, del 22 al 26 de junio, los participantes podrán disfrutar de una experiencia centrada en el deporte y la convivencia en distintos espacios como el Campo de O Vao, el Club de Campo y la playa de O Vao.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó el entusiasmo de los más pequeños y el valor de la convivencia durante el campus, que en muchos casos acaba generando vínculos de amistad entre los participantes.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la web oficial del Coruxo FC , así como en sus redes sociales.