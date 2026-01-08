La remodelación de las gradas del Baltasar Pujales estará lista en un mes, según Caballero

El regidor de Vigo, Abel Caballero, visitó esta mañana las obras que se están acometiendo con cargo a los fondos municipales en el estadio municipal Baltasar Pujales, en Bouzas. El ente local reservó una partida de más de 300.000 euros para mejorar la zona de las gradas, una reivindicación entre los aficionados del Rápido.

Según aseveró el alcalde olívico, la reparación estará finalizada en torno al 20 de febrero. "En estos momentos se está llevando a cabo el reacondicionamiento de la cubierta de la grada, que fue dañada severamente por el temporal", explicó Caballero. "Hace poco inauguramos los vestuarios, en los que invertimos otros 50.000 euros", anotó el primer edil vigués.

Estadio Baltasar Pujales en Bouzas (Vigo). P.P.F.

Otra de las reparaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos fue la que afectó al propio césped. "Yo quiero felicitar al club porque lo están haciendo muy bien utilizando el campo de una manera muy racional y con buenos éxitos", incidió Caballero. "Seguimos haciendo del deporte un eje central en la política en Vigo", concluyó.