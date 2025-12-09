EL Ourense CF recibirá al Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey

El Ourense CF, que actualmente juega en Primera RFEF, recibirá al Athletic Club de Bilbao en O Couto. Una noticia que los ourensanos recibieron este martes con especial ilusión: "Será un placer competir contra un grande", manifestaron durante el sorteo emitido en el canal oficial de la federación.

El equipo de la ciudad de As Burgas se medirá a los vascos en una fecha y hora todavía por determinar y que se fijará entre los días 16, 17 y 18 de diciembre.

El resultado del sorteo no ha estado exento de una nueva polémica, protagonizada por el regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, que escribió en sus redes que al club ourensano "no le había tocado el gordo". Además, criticó el estado actual de O Couto: "Campo propiedad de la Xunta de Galicia y que es, como una muestra más de la discriminación con nuestra ciudad, La Cenicienta, el peor campo español de una capital de provincia", censuró.

Con todo, el regidor ourensano anunció la instalación de gradas supletorias en el campo.