Investigan la presunta agresión del técnico del Real Ávila a un directivo del Coruxo en Vigo

Lamentable episodio el ocurrido este pasado domingo en Coruxo. En el campo local se enfrentaban los olívicos contra el Real Ávila, sin embargo, fuera de lo deportivo, en donde se firmaron tablas -1 a 1-, se registró una presunta agresión en sala de prensa.

Todo ocurrió al término de una caldeada comparecencia, la que protagonizó el técnico visitante, Marc García Puig. Al término de la misma, en la que García Puig recriminaba la labor periodística de uno de los presentes en la sala, se habría producido una presunta agresión a un directivo del Coruxo.

El club vigués ha condenado los hechos y ha advertido que las autoridades competentes "están desarrollando la investigación pertinente a efectos de determinar el alcance de los hechos". Por su parte, el Real Ávila ha negado la mayor, al tiempo que ha calificado a su entrenador de "profesional ejemplar". Por lo anterior, el club presentará "una denuncia por injurias".