Vigo prepara la reforma para la futura grada de Tribuna: objetivo, 43.000 espectadores

El Concello de Vigo sigue dando pasos para convertirse, de manera efectiva, en sede del Mundial de 2030. Para ello, Balaídos necesita tener una capacidad de 43.000 espectadores, para lo que desde el Gobierno local ya han puesto en marcha la futura ampliación de la grada de Tribuna.

"Vamos a hacer de Tribuna una gran grada única y corrida que arranca a 5 metros del campo de fútbol y se prolonga 30 metros más atrás de la actual", ha explicado Abel Caballero en un audio remitido a los medios.

Esto supondrá un retranqueo de 30 metros que necesita de la autorización de Augas de Galicia, ya que llevará a cabo en una zona que está sobre el río, a la que ya se le ha enviado la documentación. El proyecto dejará una grada más alta que el resto del estadio. Así, Tribuna contará con 16.000 asientos, que sumadas a las de Marcador, Río y Gol, todavía en obras, dejarán el aforo de Balaídos en 43.000 espectadores, según ha detallado el regidor.

Plano de la obra de Balaídos. Concello de Vigo

Así, quedará "una grada con una visibilidad magnífica, con mucha verticalidad y con una estructura externa arquitectónica absolutamente notable, que es la misma que tenemos ahora".

Para Caballero, esta ampliación es "la garantía del Mundial", ya que el anteproyecto está "muy avanzado" y llegará para la competición de 2030 "de forma sobrada". Además, le remitirá esta información a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el presidente, Rafael Louzán, "nunca más diga que tenemos 27.000 espectadores de aforo, porque tenemos, de acuerdo con la contabilidad que hace, 43.000".