Vigo avanza en la construcción del Indoor Park de Navia, con un presupuesto de 89.849,76 euros O Marisquiño

La Xunta de Goberno Local de Vigo aprobará la contratación de la redacción del proyecto de ejecución de las obras del Indoor Park Navia, con un presupuesto de 89.849,76 euros.

En un audio remitido a los medios de comunicaciñón, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, indicó que "el objetivo es la creación de un espacio cubierto destinado a la práctica de deportes urbanos", que incluirá pistas deportivas que puedan ser utilizadas por modalidades como: Skate, BMX, Scooter y Roller, entre otros.

Asimismo, incidió en que el conjunto se compone de dos espacios diferenciados: una zona de calle, con elementos más bajos, con distintos obstáculos simulando una calle, en diferentes alturas, practicables para todas las disciplinas y la otra zona de park, que dispondrá de cuestas y quarters que van desde 1,6 a 4 metros de altura. Además, contará con una zona segura, foam pit y resi.

La instalación contará con un edificio anexo al bloque de vestuarios, aseos, oficinas, almacén, cantina, así como una zona destinada a los espectadores. Se situará entre las calles Teixugueiras y Ufas e incluirá además la dotación de equipaciones exteriores complementarias y la urbanización general de las parcelas, acondicionándolas como un espacio abierto para uso público.