Arranca la primera jornada de O Marisquiño de Vigo: talleres, entrenamientos y clasificatorias

Arranca la XXV edición del festival O Marisquiño de Vigo con la jornada de talleres Family Day by Gadis, dedicada a niños y jóvenes, y con los primeros entrenamientos de deportistas llegados de distintas partes del mundo así como las primeras pruebas clasificatorias en Skate y BMX.

Algunas de las grandes estrellas internacionales, como Ryan Williams y Jed Mildon, que participan en OM ya se están dejando ver por la zona de Samil en la que se concentran la mayoría de las pruebas deportivas del festival.

La jornada de talleres transcurrió con normalidad y los más jóvenes y sus familias pudieron disfrutar de un día aprendiendo los trucos de sus deportes preferidos en distintas localizaciones de la ciudad. Se trata del quinto año consecutivo en el que se celebra el Family Day by Gadis, una convocatoria que agotó sus 270 plazas y que además tuvo este año como novedad la celebración de un torneo de Basket 3x3 en categorías Junior y Cadete.

Las competiciones en la mayoría de las disciplinas del festival arrancan este viernes pero muchos de los protagonistas de los próximos tres días ya se encuentran en Vigo. Entre ellas destaca la presencia de las jóvenes skaters Natalia Múñoz y Valentina Krauel, ambas con 16 años de edad pero que a pesar de su juventud ya son toda una referencia en el skate femenino nacional e internacional. Ambas han sido ganadoras en distintas ediciones de O Marisquiño.