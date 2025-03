María Tato se defiende tras la exclusión de Vigo como sede del Mundial: "No hay ninguna manipulación"

La primera víctima del escándalo de la elección de las sedes para el Mundial 2030, con Vigo quedando excluida tras modificar las puntuaciones los miembros de la candidatura de España, María Tato, ha comenzado la defensa a ultranza de su actuación en un recorrido por los medios.

Diseño: Arte EE Louzán despidió a María Tato en diciembre, pero la mantuvo al saber que había pruebas del amaño de las sedes del Mundial

Lo hizo esta pasada noche en El Larguero de la Cadena SER, donde sentenció que no hubo "ninguna manipulación". "Es tan sencillo como eso. No hay más, no hay ninguna manipulación. Este es uno de los 17 microsubfactores que hay, como creo recordar, más aparte toda la documentación", explicó.

Según Tato, los documentos que han salido a la luz son "documentos de trabajo" que forman parte de una serie de Excels que se utilizaron para elegir las sedes. Además, ha asegurado que este viernes explicará "documentalmente" lo ocurrido.

Sobre el cambio de criterio en favor de Anoeta, que también benefició al campo del Espanyol, Tato afirmó que se trata de "dos estadios que no necesitan una intervención para ser sede. Estadios que, si los conocéis, ya están preparados para ser sedes. Por eso tú no puedes penalizar estos dos estadios".

Cese en diciembre

La figura de la que fuera directora de la candidatura del Mundial 2030 y del actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aparecen de nuevo en EL ESPAÑOL, que desvela un whatsapp en el que Tato reconoce que había sido cesada ya en diciembre.

Según esta información, hubo un intercambio de mensajes en el que Louzán le preguntaba por si ella había recibido el finiquito, a lo que contesta afirmativamente. Pero días después, el presidente de la RFEF la mantuvo en su puesto, ya que, revela El ESPAÑOL, "sabía, según fuentes federativas, que existían pruebas de que se habían manipulado las puntuaciones de Vigo y San Sebastián para favorecer a la ciudad vasca en detrimento de la gallega".

"EL ESPAÑOL tuvo constancia el mismo 30 de diciembre de que Tato había sido despedida, pero que iba a ser recolocada en su puesto. Sin embargo, no ha sido hasta tres meses después cuando ha logrado las pruebas que lo acreditan".