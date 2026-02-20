Así es la exposición de unos jóvenes de Vigo que analiza el potencial y los riesgos de la era digital

Las dos caras del videojuego: la exposición de Vigo que analiza el potencial y los riesgos de la era digital S.P.

Este viernes, el Centro Xuvenil Abertal ha abierto sus puertas para mirar los videojuegos desde una óptica distinta. Bajo el título As dúas caras do videoxogo, Vigo ha acogido una exposición que se aleja de los juicios rápidos para analizar el potencial y los riesgos de este tipo de entretenimiento.

La inauguración ha comenzado a las 18:00 horas y ha consistido en una pequeña presentación del proyecto, seguida de un recorrido guiado por los diferentes paneles que componen la muestra. El objetivo es entender "todo el entramado que hay detrás de una de las industrias culturales más potentes de la actualidad".

La exposición utiliza la estética pixel art, conectando así directamente con la identidad visual clásica del medio. Asimismo, la muestra se organiza en torno a tres ejes: análisis de la vertiente cultural y creativa del videojuego, su potencial educativo y social, y, por último, los riesgos asociados a un uso desregulado.

De esta forma, se busca ofrecer una visión equilibrada que reconozca tanto las posibilidades positivas como los desafíos que plantea el consumo digital, así como un análisis más pausado sobre este fenómeno.

Tal y como explican Luis Carrera, coordinador del proyecto Ultramovida, y Juan Soutullo, coordinador del Centro Xuvenil, "muchas veces con los videojuegos caemos en una mirada catastrofista y muy castigadora". "Nosotros creemos que hay luces y sombras, facilidades y dificultades y que muchas veces pueden ser un refugio para muchos", añaden.

"Jugamos siempre un poco con esa doble cara, de ahí el título de la exposición, y siempre intentando hacer pensar, de poder evocar preguntas, de que la gente pueda cuestionarse las cosas que hace, su estilo de vida, y que se aclare un poco más", inciden.