Estas son las titulaciones que todavía siguen abiertas en la Universidade de Vigo

Durante el segundo llamamiento de matrícula, la Universidade de Vigo ha logrado cerrar 46 de las 74 titulaciones de grado que impartirá durante el curso 2026/2027.

El Campus de Pontevedra, por su parte, cerró nueve de los 13 grados ofertados a falta de completar Bellas Artes, Dirección y Gestión Pública e Ingeniería Forestal. Del mismo modo, Ourense cerró 15 de 24, por lo que, por el momento, siguen abiertos Administración y Dirección de Empresas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Trabajo Social, Turismo, y las simultaneidades en los grados de Turismo y Geografía e Historia, Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales; e Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

En el Campus de Vigo se cerraron en este segundo proceso 22 de 37 titulaciones. Siguen abiertas Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermería Povisa, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos, Electrónica Industrial y Automática, Mecánica, Lenguas Extranjeras, Traducción e Interpretación Español-Inglés, Español-Francés y Galego-Inglés y Filología Aplicada en Galego e Español.

Para el próximo curso, la UVigo oferta 3.756 plazas de nuevo ingreso, cuatro más que el pasado curso. Destaca como novedad la simultaneidad en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, y el Grado en Ingeniería de las Tecnologías Navales.