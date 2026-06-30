'Vigo en inglés': el Concello convoca a las familias para informar sobre el programa

El Concello de Vigo celebrará reuniones informativas con las familias y con los chicos y chicas que optan este año a una de las 1.015 becas del programa "Vigo en inglés".

Los encuentros tendrán lugar en el Auditorio Mar de Vigo y, debido al elevado número de participantes, se organizarán en dos turnos: uno a las 18:30 horas y otro a las 20:00 horas.

En estas sesiones se explicarán todos los detalles del viaje, las tres semanas de estancia, el alojamiento con familias inglesas, el curso intensivo de inglés y los desplazamientos previstos por distintas ciudades de Inglaterra e Irlanda.

El alcalde, Abel Caballero, ha destacado que la beca municipal cubre la matrícula, el material, el alojamiento con familias, las actividades extraescolares, de ocio y didácticas, así como los viajes a ciudades cercanas.

El programa cuenta este año con un coste total de 3.284.000 euros, con 3.235 euros por plaza y Caballero ha subrayado que, desde que es alcalde, el Concello ya ha enviado a más de 12.000 jóvenes a estudiar inglés en Inglaterra.

Además, ha defendido que Vigo es "la ciudad del mundo que da más becas de inglés en proporción a la población", asegurando que se conceden "más becas de inglés en Vigo que Cataluña y Madrid juntos".