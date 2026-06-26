La catedrática de la UVigo María del Carmen Cabeza, nueva presidenta de la CIUG

La catedrática del Departamento de Traducción y Lingüística de la Universidade de Vigo, María del Carmen Cabeza Pereiro, es la nueva delegada de la rectora de la UVigo en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). De esta forma, se convierte en la nueva presidenta del organismo, ya que se trata de una responsabilidad rotatoria que actualmente corresponde a la universidad viguesa.

Con su nombramiento —firmado este viernes por la nueva rectora de la UVigo, Carmen García Mateo—, sustituye al catedrático Iván Area, cuyo mandato terminó la semana pasada por el cambio en el Rectorado de la UVigo.

"Como nueva delegada me comprometo a trabajar para que la universidad pública gallega siga siendo una puerta abierta a las oportunidades de estudio y formación en nuestros campus, en condiciones de igualdad y fiabilidad", ha aseverado Cabeza, que ha insistido en que "existe una estructura muy profesional y experimentada (...) que no defraudará las expectativas de la sociedad gallega".

La UVigo ha detallado que la profesora Cabeza, catedrática de Lingüística General, centra su investigación y docencia en el estudio del lenguaje de señas, que abarca fundamentalmente cuestiones de gramática y discurso. También cuenta con experiencia en gestión, habiendo sido vicerrectora de Extensión Cultural y Estudiantil en el gobierno de Alberto Gago (2006-2010), entre otros cargos.

En este contexto, el nombramiento de Cabeza se produce pocos días antes de la convocatoria extraordinaria de la PAU, que tendrá lugar entre el martes 30 y el jueves 2 de julio. Además, este jueves se cerró el primer periodo de preinscripción para la convocatoria ordinaria, y la primera convocatoria para la inscripción ordinaria se realizará los días 8 y 9 de julio.