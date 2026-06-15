El Concello eleva a 1.015 las becas de 'Vigo en Inglés' con una inversión de 3,28 millones Concello de Vigo

La Xunta de Goberno Local de Vigo acaba de aprobar la ampliación del número de becas del programa "Vigo en Inglés" para el curso 2026-2027. Serán 88 plazas más y supondrán un incremento de 285.000 euros en el presupuesto.

Tal y como explicó Caballero, se concederán un total de 1.015 becas con un presupuesto de 3.285.000 euros. El coste de cada plaza es de 3.235 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

"Vigo en Inglés" es un programa municipal de inmersión lingüística, puesto en marcha en 2008, mediante el cual jóvenes de 14 y 15 años pasan tres semanas conviviendo con una familia inglesa y "conociendo la cultura británica e irlandesa". Una experiencia que, según el alcalde, tiene como resultado que Vigo sea la ciudad que mejor habla inglés de España.

"Cuando llegué a la Alcaldía solo iban a estudiar inglés los hijos de los dueños de las fábricas; ahora van todos los que cumplen los requisitos, prácticamente la mitad de cada promoción", celebró Caballero, haciendo referencia a los más de 12.000 estudiantes vigueses han disfrutado de estas becas.