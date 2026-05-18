Carmen García Mateo agradece el apoyo y asume el rectorado de la UVigo "con humildad y determinación"

La rectora electa de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, se ha dirigido este lunes a la comunidad universitaria a través de un correo electrónico en el que ha agradecido el apoyo recibido en las elecciones del pasado viernes, 15 de mayo, en las que se convirtió en la primera mujer en alcanzar el rectorado de la UVigo.

La candidata de Nós Universidade obtuvo el 56,02% del voto ponderado, frente al 43,98% logrado por Belén Rubio, de H2040. García Mateo ha trasladado su agradecimiento tanto a quienes confiaron en su proyecto como a quienes no la votaron, al considerar que ese "pensamiento crítico" también forma parte del mandato que ahora asume. "Lo hacemos con humildad y determinación", ha señalado.

En su mensaje, García Mateo ha recordado los símbolos de su candidatura, el faro y los puentes, que ahora, ha afirmado, dejan de ser una imagen electoral para convertirse en el compromiso de un equipo de gobierno. La rectora electa ha defendido una universidad capaz de "iluminar" y de construir una conexión real entre sus campus, colectivos y personas.

También ha hecho referencia al lema "Todas las personas, un proyecto", que, según ha explicado, pasa ahora a ser una hoja de ruta para el nuevo mandato. Además, ha reconocido el trabajo de las candidaturas de Belén Rubio y Jacobo Porteiro, y ha elogiado el espíritu con el que se desarrolló la campaña electoral porque "honra a la institución" y forma parte del legado que recoge.

"Serenidad, respeto y plena convicción democrática"

Por su parte, Belén Rubio también se ha dirigido a la comunidad universitaria para felicitar a Carmen García Mateo y agradecer el apoyo recibido por H2040. La candidata ha reconocido que los resultados "no fueron los esperados", pero ha asegurado que los acepta "con serenidad, respeto y plena convicción democrática".

Rubio ha defendido que su equipo construyó una propuesta "seria, honesta y pensada para el conjunto de la Universidade de Vigo" y ha avanzado que seguirá trabajando por la institución "desde el lugar que corresponda".

Los resultados fueron proclamados provisionalmente este lunes y podrán ser objeto de reclamación hasta el 21 de mayo. La proclamación definitiva está prevista para el 28 de mayo, mientras que la toma de posesión de la nueva rectora tendrá lugar en las próximas semanas, en un acto presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.