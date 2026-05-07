"Cacerolada" en el centro de Vigo para protestar contra las condiciones de los profesionales de las escuelas infantiles
Alrededor de dos centenares de personas se han concentrado a las puertas del Marco con motivo de la huelga a nivel nacional de las profesoras y profesores de 0-3
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A las 18:00 horas, un gran estruendo ha comenzado en las puertas del museo Marco, en Príncipe.
El motivo, la concentración, con cacerolada incluida, de los profesionales de las escuelas infantiles, enmarcada en la huelga nacional de este jueves "por la dignidad de la infancia" y contra "la explotación laboral".
Cerca de dos centenares de personas se han dado cita en esta protesta, en la que se han podido escuchar proclamas como "Xunta, escoita, 0-3 está en loita" o "Dignidade 0-3".