La UVigo tendrá a una mujer como rectora: Carmen García Mateo y Belén Rubio se medirán en una segunda vuelta

Carmen García Mateo y Belén Rubio se medirán en una segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), tras quedar en primera y segunda posición, respectivamente, en la votación de este miércoles.

Según los resultados provisionales a los que ha tenido acceso Europa Press, con el 100% del escrutinio, ninguno de los tres candidatos ha conseguido contar con al menos el 50% de los apoyos; un porcentaje que les permitiría proclamarse rector o rectora del centro académico. De esta manera, será necesaria una segunda vuelta, que está prevista para el día 15 de este mes.

En concreto, García Mateo ha cosechado algo más del 40% de los votos ponderados, mientras que Belén Rubio rondó el 34%. Por su parte, el tercer candidato, Jacobo Porteiro, no ha conseguido quedar entre las dos primeras posiciones, al recabar algo menos del 26% de las papeletas.

Por sectores, García Mateo ha sido la más votada entre los profesores y personal docente investigador con vinculación permanente a la UVigo, así como entre los alumnos y el personal técnico, de gestión y de administración. Por su parte, Rubio obtuvo el mejor resultado entre el resto de docentes.

El grupo con un porcentaje de participación más elevado fue el de profesores permanentes, que superó el 86%, mientras que el de personal técnico rondó el 83% y casi un 59% del resto de docentes. Entre el alumnado, la participación superó el 13%.

Valoración

Jacobo Porteiro fue el primero en valorar los resultados, reconociendo que no son los que esperaba pero felicitando a García Mateo y a Rubio por su pase a una segunda vuelta. A ambas les ha deseado suerte, confiando en que esta segunda votación sea "tan limpia y constructiva" como la primera, para que la UVigo elija "lo mejor" para toda la universidad.

Rubio ha asumido con "responsabilidad" su segunda posición, reivindicando que seguirá trabajando para explicar a la comunidad educativa el modelo que ella propone para la UVigo. También ha felicitado al resto de candidatos por la "buena relación" que existió en campaña. "Por lo menos ya sabemos que va a haber una rectora en la UVigo, que eso es positivo desde mi punto de vista, que sea una mujer", ha subrayado ante los medios de comunicación, esperando que sea posible superar la diferencia y alzarse con el Rectorado.

García Mateo, la ganadora de esta primera vuelta, ha mostrado su alegría por los resultados y ha dicho que continuará trabajando para conseguir en una segunda vuelta ser nombrada rectora. Ella ha agradecido todo el apoyo, muy numeroso entre el personal técnico y de gestión que, según ella, "necesita cambio". "Estamos de enhorabuena porque va a haber una primera rectora de la UVigo y una segunda rectora en el sistema universitario gallego en el mismo año. Un cambio importante", ha celebrado.

Candidatas

Carmen García Mateo es la candidata por Nós Universidade al Rectorado. Catedrática de Telecomunicaciones, cuenta con más de 35 años de carrera profesional dando clases en el centro académico. En una entrevista concedida a Europa Press sobre su programa, ha reivindicado que negociará más financiación para la UVigo si es elegida rectora y tratará de mejorar los procesos para reducir la burocracia y ser "más ágiles".

Por su parte, Belén Rubio es la candidata de la plataforma H2040, la misma de la que forma parte el actual rector, Manuel Reigosa. La catedrática y hasta ahora vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo aboga por una planificación "sensata" de titulaciones para mantener la calidad. En una entrevista a Europa Press, ha defendido la "especialización" de las universidades y unir capacidades para "ser más fuertes".