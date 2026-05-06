Docentes y familias protestan en Vigo contra los recortes en la educación pública

Varios centenares de docentes y familias se manifestaron este miércoles en la calle Príncipe, a la altura de la farola de Urzáiz, para protestar contra los recortes y las deficiencias en los centros de enseñanza pública de la ciudad.

Bajo el lema "Ensino público e de calidade", los asistentes reclamaron un sistema educativo que responda a las necesidades del alumnado. "No aceptamos que la calidad educativa dependa de la suerte ni del tiempo libre de las personas. Si el sistema le falla a la persona más vulnerable, nos falla a todos", denunciaron durante la concentración.

Además, exigieron medidas concretas para mejorar la situación en las aulas: "No queremos promesas, queremos hechos: pedimos más profesionales y una atención adecuada", subrayaron.

Las protestas se han extendido a 20 localidades gallegas con el objetivo de visibilizar el "malestar existente en las aulas" debido a "la falta de recursos, la sobrecarga laboral del profesorado y la masificación de los centros".

En este contexto, Europa Press recoge que la CIG-Ensino ha reclamado a la Administración autonómica "medidas reales e inmediatas" para mejorar las condiciones educativas, asegurando que "no aceptarán más promesas vacías" ni medidas que consideran "insuficientes".

"Salimos a las calles en 25 localidades por la precariedad de la enseñanza pública, no en las condiciones de los docentes, sino en la enseñanza en general, con ratios muy elevadas, instalaciones educativas con muchos problemas y con la atención a la diversidad abandonada", ha denunciado en declaraciones a Europa Press la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical del STEG, Comba Campoi, ha desgranado que la reivindicación principal es "trasladar que el hecho de que el profesorado tenga unas condiciones de trabajo que no le permiten atender adecuadamente la diversidad de su alumnado, va a repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza".