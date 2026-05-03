Cuenta atrás para las elecciones de la UVigo: los candidatos a rector encaran la recta final de la campaña

Los tres candidatos a rector -o rectora- de la Universidade de Vigo encaran los últimos días de campaña antes de enfrentarse a las urnas. Este próximo miércoles 6 de mayo serán las elecciones al Rectorado de la institución olívica.

Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro sucederán a Manuel Reigosa, que ha conseguido el acuerdo interuniversitario que impulsará la descentralización del grado de Medicina en Galicia. Los candidatos a rector se enfrentarán al reto de llevarlo a cabo y fortalecer la oferta de la universidad.

La presencia de dos mujeres aumenta las posibilidades de un hito histórico: la UVigo podría nombrar a su primera rectora. Belén Rubio es la actual vicerrectora de Investigación en el equipo de Reigosa y representa la continuidad, mientras que García Mateo destaca en el área de las Telecomunicaciones. Por su parte, el único candidato varón, Porteiro, es catedrático de Ingeniería Industrial.

Búsqueda de una planificación "sensata"

La catedrática de Estratigrafía, Belén Rubio, ha abogado en una entrevista a Europa Press por una planificación "sensata" del mapa de titulaciones en Galicia, pese a defender la ampliación de grados en la institución viguesa. Así ha defendido que la puesta en marcha de esos estudios debe hacerse en base a las fortalezas, la especialización y la garantía de calidad.

Rubio considera que la ampliación de titulaciones en la UVigo debe tener en cuenta también la "proyección futura" de esos grados, porque "los tiempos cambian". Como ejemplo, ha recordado los estudios de Inteligencia Artificial implementados en el campus de Ourense o los de Relaciones Internacionales, que son compartidos con las otras universidades gallegas.

Al respecto, ha señalado que las titulaciones compartidas son un camino de excelencia, porque permiten "aprovechar todas las capacidades". Precisamente, y en ese ámbito, se ha referido a la posibilidad de una titulación de Medicina en Vigo. "Podemos tener una facultad independiente, o tener una compartida, que sea mucho más fuerte y que aproveche las capacidades de las tres universidades y de todos los hospitales", ha incidido.

Otro de los ejes de la propuesta de Rubio es su apuesta por la "calidad" en el ámbito docente, investigador y en la gestión. Por ello, ha prometido medidas para estabilizar y promocionar al personal docente y también de servicios, o un aumento de la internacionalización con más docencia en inglés y cooperación con universidades extranjeras.

También ha puesto en valor la situación económica "saneada" de la universidad y, con respecto a las dificultades de muchos estudiantes para acceder a una vivienda, apuesta por ampliar las residencias de Vigo y Ourense. En el caso de Pontevedra, ha admitido que "la situación es más difícil" porque no existe una residencia universitaria pública, por lo que estudiará la posibilidad de construir una en alguna de las parcelas que ofrece el Concello.

Más financiación para la UVigo

Por su parte, García Mateo ha asegurado que negociará más financiación para el centro académico. Su idea es alcanzar una inversión en investigación y docencia del 1% del Producto Interior Bruto (PIB), estando en la actualidad "entre el 0,6% y el 0,7%, según se mida". "Estamos lejos. Esto significa que estamos financiados por debajo de lo que se nos promete", ha reivindicado.

Además, entre las principales líneas de su proyecto, su idea es mejorar todas las áreas de docencia e investigación de la UVigo, aunque ha puesto en valor que en la actualidad gozan de un buen estado. Entre las tareas pendientes estarían la de reorganizar los procesos y la burocracia para disponer de una gestión "más ágil" y acorde con los tiempos actuales.

En cuanto a la titulación de Medicina, ha avanzado que durante su mandato respetaría el pacto alcanzado entre las tres universidades y la Xunta, "pero sin perder de vista que reivindicamos estudios completos". Así, ha incidido en que busca que la UVigo tenga grado, máster y doctorado de Medicina. "Una vez acabe en 2029 este acuerdo firmado, estaremos ahí dispuestos", ha añadido.

Preguntada por la situación actual de la vivienda, García Mateo ha mostrado su preocupación por este gran "problema". Por ello, tratará de impulsar la construcción de una residencia en Pontevedra, al ser el único campus de la UVigo que carece de esta infraestructura. También se ha centrado en otras medidas como becas para ayudar a los estudiantes que tienen que desplazarse de sus domicilios o convenios con entidades locales para encontrar soluciones habitacionales para los alumnos.

"Reimaginar" la UVigo

El último candidato, también entrevistado por Europa Press, Jacobo Porteiro ha reivindicado la necesidad de "reimaginar" la institución educativa ante la "necesidad urgente" de cambiar la forma de trabajar interna para ser más "competitivos y resolutivos" y generar un "mejor ambiente" para el personal. Ha subrayado que son necesarias herramientas modernas de gestión para que los profesores puedan dedicar su tiempo "a lo que realmente aporta valor, que es la docencia".

Por ello, ha insistido en que una de las líneas básicas de su mandato, si resulta elegido, será evitar una burocracia excesiva dentro de la universidad, además de captar personal "excelente". También ha hablado sobre el futuro de las titulaciones de la UVigo, abogando por seguir ampliando la oferta de títulos pero "desde otra visión", siendo primordial conocer las fortalezas y las propuestas de cada facultad.

Sobre la titulación de Medicina, considera que el acuerdo de descentralización es "histórico", aunque tampoco renuncia a que la UVigo tenga su propia facultad. Sobre este tema, ha dicho que habrá que estar atentos a que la Universidade de Santiago cumpla los plazos marcados, así como insiste en la "buena fe" de los tres centros y en avanzar como "socios de viaje" para quizá alcanzar un nuevo acuerdo entre todos dentro de tres años.