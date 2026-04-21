Convierte tu talento en oportunidades reales con el certificado de Gestión Comercial de Ventas en Vigo

Una formación gratuita, presencial y con compromiso de contratación que prepara a personas desempleadas para dar el salto definitivo al mercado laboral. Más que un curso, una puerta directa al empleo en el ámbito comercial

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En un mercado laboral donde la especialización marca la diferencia, contar con una formación completa y orientada a la práctica es clave. El certificado de profesionalidad Gestión comercial de ventas (COMT0411) llega a Vigo de la mano de LideraK, entidad especializada en formación subvencionada para el empleo, con un objetivo claro: transformar el potencial de las personas desempleadas en perfiles altamente demandados por las empresas.

Impartido en el centro de Urzáiz a partir del 5 de mayo de 2026, este curso combina teoría y experiencia real a lo largo de 688 horas totales, de las cuales 153 horas son de prácticas en empresa. Una duración pensada para ofrecer una preparación sólida, práctica y diferencial.

Una formación completa y adaptada al mercado actual

El programa no se limita a enseñar técnicas de venta. Va un paso más allá, abordando todas las áreas clave de la gestión comercial:

Organización y planificación de la actividad comercial

Gestión y coordinación de equipos de ventas

Técnicas de venta en entornos presenciales y digitales

Acciones promocionales en el punto de venta

Inglés aplicado a la actividad comercial

Este enfoque integral permite al alumnado desenvolverse con soltura en un entorno cada vez más digitalizado, donde la venta online y la relación con el cliente han evolucionado de forma acelerada.

Una oportunidad real de empleo

Uno de los aspectos más diferenciales de esta formación es su compromiso de contratación:

Al menos el 60% del alumnado que finalice el curso será contratado

Los contratos tendrán una duración mínima de 6 meses

Esto convierte el certificado en mucho más que una formación: es una vía directa de acceso al mercado laboral.

100% subvencionado y con ayudas disponibles

El curso está financiado por organismos públicos como la Xunta de Galicia y el SEPE, lo que significa que no tiene ningún coste para el alumnado.

Además, existen becas y ayudas para facilitar la asistencia para personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. El objetivo es claro: eliminar barreras y facilitar el acceso a una formación de calidad.

¿A quién va dirigido?

Este certificado está pensado para personas desempleadas que quieran reorientar su carrera profesional o mejorar su empleabilidad. Para acceder, es necesario:

Estar inscrito/a como demandante de empleo

Cumplir alguno de los requisitos académicos establecidos (Bachillerato, certificados de profesionalidad o equivalentes)

Salidas profesionales

Al finalizar, el alumnado estará preparado para desempeñar funciones como:

Jefe/a de ventas

Coordinador/a de equipos comerciales

Delegado/a o representante comercial

Agente comercial

Encargado/a de tienda o supervisor/a de telemarketing

En un contexto en el que la experiencia práctica y las competencias reales son cada vez más valoradas, apostar por una formación presencial y completa puede marcar la diferencia. Este certificado no solo ofrece conocimientos, sino también acompañamiento, contacto directo con el entorno profesional y, sobre todo, una oportunidad tangible de empleo.

Porque a veces, el primer paso no es buscar trabajo, sino prepararse para encontrarlo. Para consultar el temario completo y ampliar información, puedes visitar la web: https://liderak.com/curso/gestion-comercial-ventas.También puedes resolver dudas o solicitar tu plaza directamente por WhatsApp.

