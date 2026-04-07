Luz verde al nuevo instituto de Vigo: El IES Domingo Villar se construirá este mes de abril

Luz verde al nuevo instituto de Vigo. El IES Domingo Villar comenzará a construirse este mismo mes de abril -concretamente, el día 18- en el barrio de Navia, y contará con un presupuesto autonómico de 18 millones de euros.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, y la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunciaron hoy en Vigo que el proyecto educativo cuenta con todos los permisos pertinentes. La previsión es que las obras terminen a finales del próximo 2027.

Con todo, la administración autonómica se quejó de que "cuestiones administrativas alleas á Xunta" habían retrasado el inicio de los trabajos. Más concretamente, se refirieron a que en diciembre de 2024 se había solicitado la preceptiva licencia municipal, pero que esta no se había otorgado hasta siete meses más tarde. Además, la pasada semana se resolvieron favorablemente tramitaciones alusivas al departamento de Carreteras del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Transportes.

En noviembre de 2025 se adjudicó la obra, pero "a demora administrativa obrigou a modificar a data prevista para o inicio das obras, e por conseguinte, da actividade do centro", insistieron en el departamento autonómico de educación.

Vigo, la ciudad más beneficiada por obras educativas según la Xunta

De la construcción de este inmueble se encargará Vivenda, mientras que el diseño y la financiación corresponderá a Educación. "Con máis de 31 millóns de euros nos últimos anos, Vigo é o concello con maior investimento en obras educativas de toda Galicia, ademais de ser a cidade de Galicia na que máis se inviste no eido educativo, case 369 millóns". También recordaron los 249 millones invertidos en vivienda en Navia.

El IES Domingo Villar será el primer instituto construido de manera íntegra en base a los parámetros del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica. "Isto supón un salto adiante en termos cualitativos, dado que estamos a falar dun modelo de centros máis flexible e adaptado ás necesidades da educación do século XXI, con espazos versátiles cuxo uso vai dar resposta a diferentes funcións segundo precise o centro e nos que o alumnado vai contar con lugares de lecer verdes malia a estar na cidade", explicó el titular de Educación del Gobierno Gallego.

Presentación del nuevo instituto de Navia.

Polígono 2 de Navia

El nuevo instituto se ubicará en el polígono dos de Navia, en la actualidad en proceso de urbanización. Formará parte del desarrollo del nuevo Navia, en el que hay en marcha 900 viviendas públicas. De esta cantidad, 222 están licitadas y están en redacción los proyectos para otras 345, además de un inmueble de 80 alojamientos compartidos.

El centro educativo, que se extenderá sobre una superficie de 8.200 metros cuadrados, tendrá capacidad para unos 700 alumnos de ESO y Bachillerato. Se dividirá en edificio principal con aulas, gimnasio, espacios complementarios y biblioteca.

Cada curso de la ESO o Bachillerato tendrá su propio grupo didáctico. En él estarán las aulas de clase, la de desdoble y el foro correspondiente. Las clases tendrán la posibilidad de agruparse dos a dos por medio de tabiques móviles. Los foros podrán ampliarse.

El edificio, que será accesible e inclusivo, buscará la máxima eficiencia energética y las aulas y zonas sensibles contarán con protección acústica. Habrá, además, una zona para el estacionamiento de bicicletas.

Respuesta del Concello de Vigo

Al respecto de las alusiones directas al Consistorio vigués, María Xosé Caride, responsable de Urbanismo, quiso salir al paso explicando que la licencia para la construcción se concedió por parte del ente local hace 9 meses -30 de junio de 2025-. "En julio la Xunta presentó el proyecto de ejecución que dimos por bueno. Solo faltaba el oficio de la dirección de obra que aportaron el mismo mes. Así que desde julio, las obras pudieron comenzar, al menos, para el Concello de Vigo", señaló, antes de que concluir que las causas del retraso del inicio de las obras "no son imputables al Concello de Vigo". Además, Caride recordó que el instituto se va a edificar en una parcela de la que es titular el Concello de Vigo.