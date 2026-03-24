Se busca viñedo en Nigrán (Pontevedra): Razón, estudios agrarios y gastronómicos

Dentro de la formación agraria y gastronómica del Centro de Educación Especial de Panxón, se quiere abordar una parte práctica relacionada con el ciclo del cuidado del viñedo y con el proceso artesanal de su elaboración. Se trata de una iniciativa propia de los estudiantes.

El equipo docente ha querido destacar el "enorme valor pedagóxico" de este proyecto: "A elaboración do viño é un proceso complexo que nos permite abarcar numerosos aspectos do currículo educativo, dende a bioloxía e a química ata a historia e a economía local", señalan desde el CEE de Panxón.

El proyecto se enmarca en el Plan Proxecta Mestres Gandeiros, promovido por la Consellería de Educación y que tiene como objetivo transmitir a los más jóvenes las buenas prácticas agrarias y el papel fundamental de la población rural como gestora de la biodiversidad, el paisaje y el cambio climático.

Esta iniciativa viene a reforzar el proyecto interno "Cultivar para consumir". Mediante éste, los alumnos ya gestionan un huerto y una granja. Los productos obtenidos son transformados en el aula de la cocina y servidos en su reconocido restaurante temático "Toleamos sen +".

Para que este nuevo proyecto se haga realidad el próximo curso, el centro precisa la colaboración de la comunidad: Localizar un viñedo que no esté siendo explotado, pero que se encuentre en condiciones de ser recuperado para la producción de uva.