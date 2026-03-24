Alumnos de Nigrán buscan un viñedo para poner en práctica sus estudios.

Alumnos de Nigrán buscan un viñedo para poner en práctica sus estudios.

Educación

Se busca viñedo en Nigrán (Pontevedra): Razón, estudios agrarios y gastronómicos

Desde el Concello apelan a la "solidaridad" de los vecinos para que el estudiantado pueda acceder a un viñedo que pueda cederse para tal fin o esté en condiciones de recuperarse

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Dentro de la formación agraria y gastronómica del Centro de Educación Especial de Panxón, se quiere abordar una parte práctica relacionada con el ciclo del cuidado del viñedo y con el proceso artesanal de su elaboración. Se trata de una iniciativa propia de los estudiantes.

Firma del convenio entre el Hogar y Clínica San Rafael y la Xunta de Galicia

El equipo docente ha querido destacar el "enorme valor pedagóxico" de este proyecto: "A elaboración do viño é un proceso complexo que nos permite abarcar numerosos aspectos do currículo educativo, dende a bioloxía e a química ata a historia e a economía local", señalan desde el CEE de Panxón.

El proyecto se enmarca en el Plan Proxecta Mestres Gandeiros, promovido por la Consellería de Educación y que tiene como objetivo transmitir a los más jóvenes las buenas prácticas agrarias y el papel fundamental de la población rural como gestora de la biodiversidad, el paisaje y el cambio climático.

Esta iniciativa viene a reforzar el proyecto interno "Cultivar para consumir". Mediante éste, los alumnos ya gestionan un huerto y una granja. Los productos obtenidos son transformados en el aula de la cocina y servidos en su reconocido restaurante temático "Toleamos sen +".

Para que este nuevo proyecto se haga realidad el próximo curso, el centro precisa la colaboración de la comunidad: Localizar un viñedo que no esté siendo explotado, pero que se encuentre en condiciones de ser recuperado para la producción de uva.