La UVigo crea en Pontevedra el Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra de la UVigo. Wikipedia

El campus de Pontevedra cuenta desde este martes con su primer instituto de investigación. Es el Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte (Cidega), una nueva estructura científica que aspira a convertirse en un referente en la generación y difusión de conocimiento sobre ejercicio físico, salud, rendimiento deportivo y educación física.

El centro fue presentado en un acto institucional celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, donde tendrá su sede. Durante la presentación, el director del instituto, Carlos Lago, ha explicado que el objetivo es consolidar una plataforma de referencia para impulsar la investigación y el conocimiento científico en este ámbito.

Según ha destacado ante Europa Press, Cidega comienza su andadura con un equipo inicial de doce investigadores promotores, aunque en los próximos días se abrirá el primer proceso de incorporación de personal investigador.

Esta convocatoria, ha señalado, constituye el primer paso para ampliar progresivamente el equipo hasta conseguir alrededor de un centenar de investigadores en un plazo de dos o tres años, con la finalidad de consolidar el instituto como centro de referencia en la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.

En la presentación también participaron el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, y el decano de la facultad, Óscar García, que coincidieron en definir el instituto como un "proyecto de país".

Para el rector, la creación de institutos de investigación responde a la estrategia de la UVigo para reforzar la excelencia científica e incrementar la visibilidad de su trabajo, al tiempo que favorece la colaboración interna y externa.

El nuevo organismo se convierte en el quinto instituto de investigación de la UVigo y en el primero del campus pontevedrés. Además, según recordó Lago, la universidad destaca internacionalmente en el ámbito de las ciencias del deporte, situándose entre las 300 mejores del mundo según el ránking de Shanghai.

Docentes e investigadores

El instituto está promovido por docentes e investigadores de la facultad y de otros centros de la universidad que trabajan en diferentes ámbitos vinculados con la actividad física y el deporte.

Sus líneas de investigación abarcan desde el estudio del rendimiento en deportistas de élite y el análisis del entrenamiento en deportes colectivos hasta el papel del ejercicio físico en la salud, especialmente en personas mayores y colectivos con necesidades específicas.

También incluyen investigaciones sobre competencia motriz, epidemiología de la actividad física, emergencias en la práctica deportiva, innovación docente en educación física y economía del deporte.

Tras aprobar su reglamento interno, Cidega dispone ya de una junta directiva, de un consejo asesor externo y de un comité científico. Su estrategia se centra en consolidar una cultura de investigación de excelencia y aumentar la masa crítica de personal investigador, así como en reforzar la producción científica.

Otro de los pilares del proyecto será la transferencia de conocimiento al sector deportivo y a la sociedad. En este sentido, el instituto pretende ofrecer apoyo científico a entidades deportivas, clubes, profesorado de educación física o centros sanitarios.

También buscará incrementar la financiación externa y atraer talento investigador, primero de otras áreas de la propia universidad y, a medio plazo, de otras instituciones gallegas, estatales e internacionales.