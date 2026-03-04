El BNG de Vigo pide al Concello medidas para impulsar la matrícula en la escuela pública

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo reclama al Concello la puesta en marcha de una campaña para animar a las familias a matricular a sus hijos en los colegios públicos de la ciudad.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, señaló que "es contradictorio e incomprensible que el Gobierno de Abel Caballero diga que apuesta por lo público mientras practica, al igual que el PP, una falsa equiparación con los centros privados concertados".

Igrexas añadió que "con una mano Caballero dice defender la enseñanza pública y con la otra le hace la campaña de marketing a la privada, como acaba de hacer con la propuesta de otorgarle nada menos que la Medalla de la Ciudad al colegio de las Carmelitas".

El BNG reclama, en primer lugar, la retirada inmediata del catálogo de centros privados del portal escolar municipal, advirtiendo de que una web pública no puede convertirse en unas "páginas amarillas gratuitas" para el negocio de centros privados, muchos de ellos vinculados a confesiones religiosas.

Además, la formación nacionalista propone que las ayudas municipales -de comedor, libros y material escolar- incluyan, a través de un programa específico, una bonificación para el alumnado de la red pública. "No se trata de castigar al alumnado y a las familias de los centros privados, sino de apoyar con mayor decisión a los colegios públicos y estimular la matrícula en ellos", subrayó Igrexas.