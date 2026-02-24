Medio centenar de empresas participan en la 26ª edición del Foro Tecnológico de Empleo de la UVigo

"Récord histórico" de participación en la 26ª Edición del Foro Tecnológico de Empleo de la Universidade de Vigo (UVigo). Unas 54 empresas han participado en el evento, que se celebra este martes y miércoles en la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía.

Según informa Europa Press, el coordinador de esta edición, Juan Pontón, ha señalado que se trata de un "récord histórico" de participación, quedando una "larga lista de espera" de empresas que querían estar presentes. Además, el foro ha contado con 25 patrocinadores que han apoyado el evento.

Para él, con el paso de los años este foro universitario se ha convertido en el "más relevante" de Galicia "y uno de los más importantes a nivel nacional". La idea es poner en contacto a las empresas que buscan talento con los estudiantes que están a punto de acabar su formación.

"En estos últimos meses logramos multiplicar las visitas a nuestra web y el impacto en redes sociales, lo que, unido a todo lo anterior, demuestra que este evento no tiene techo", ha recalcado Pontón.

También el rector, Manuel Reigosa, ha participado en el acto de apertura, agradeciendo el trabajo de la organización. "Cada año cuando marchamos del foro pensamos que algo que ya está tan pulido y que tiene tanto éxito no puede mejorarse, pero, de nuevo, lo habéis hecho", ha apuntado.