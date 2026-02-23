La Diputación de Pontevedra presenta la nueva edición del certamen escolar "Canta Rosalía"

Con motivo de la conmemoración del Día de Rosalía, celebrado este lunes, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presentó una nueva edición del certamen escolar "Canta Rosalía". El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Pazo provincial y contó con la participación del alumnado del CEIP A Carballeira, de la parroquia pontevedresa de Lourizán.

Acompañado por el vicepresidente, Rafa Domínguez, y otros miembros de su gobierno, el mandatario provincial invitó a los visitantes y a todos los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de la provincia a participar en un concurso que busca dar a conocer la vida y obra de Rosalía de Castro y fomentar la lectura de poesía y la declamación de los versos de la autora gallega.

"Hoy celebramos el Día de Rosalía de Castro. Tenemos un concurso en el que ya participasteis el año pasado y seguro que volveréis a participar este año, en el que tendréis que grabaros un vídeo recitando un poema con el que podréis ganar premios consistentes en material educativo para que lo disfrutéis", explicó Luis López después de conversar con los alumnos del centro pontevedrés sobre las funciones de la Diputación. Además de ayudar a los 61 ayuntamientos de la provincia, los escolares descubrieron el papel de protección y difusión de la cultura gallega a través de diferentes iniciativas desarrolladas a lo largo del año 2025 relacionadas con figuras como Rosalía de Castro, Castelao y Otero Pedrayo.

El certamen está dirigido a centros de la provincia para que graben una pieza audiovisual protagonizada por el alumnado, incluyendo música, ambientación, vestuario y actuación, recitando algún poema de Rosalía de Castro. Habrá cuatro categorías de premios por tramos de edad:

"Campaniñas" , para los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria.

"Airiños" , para los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria.

"Fontiñas" , para los cuatro cursos de Secundaria.

"Paxariños", para Educación Especial.

En total se repartirán premios valorados en 4.500 euros, consistentes en productos didácticos, y el plazo de inscripción finaliza el 20 de marzo.