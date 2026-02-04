Almuerzos pedagógicos: El puente entre el Concello do Porriño y los centros escolares de la localidad

"Almorzos pedagóxicos", la iniciativa trimestral del Concello do Porriño para tejer estrategias conjuntas con los centros escolares que mejoren el día a día en el ámbito educativo celebró una nueva edición en la localidad porriñesa.

Más concretamente, en este último encuentro, se intercambiaron impresiones, se pusieron encima de la mesa necesidades actuales de los colegios e institutos y se sentaron las bases para avanzar en propuestas encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza en O Porriño.

Tal y como manifestó el regidor, Alejandro Lorenzo, "estes encontros permítennos coñecer de primeira man a realidade dos centros e actuar con máis eficacia. Apostamos por unha relación fluída, na que as ideas se compartan con naturalidade e se transformen en medidas concretas que beneficien á comunidade educativa".

Precisamente, uno de los objetivos primordiales de la iniciativa pasa porque lo acordado "non quede en papeis ou reunións formais. Queremos traballar de maneira práctica, que o diálogo sexa real, directo e con resultados".

Entre otras pretensiones, se busca ampliar la oferta formativo y motivar las relaciones entre centros. "A través dos fondos europeos contaremos con aulas de formación que tamén poderán aproveitar os centros educativos. É unha oportunidade para mellorar as competencias do profesorado e do alumnado, e para dinamizar a oferta educativa na nosa vila", aseguró el regidor local.