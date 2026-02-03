Esta campaña para desconectar de redes sociales en Vigo puede interesarte: "Off february"

Las entidades Adolescencia Libre de Móbiles, Ecoloxistas en Acción y Escola Saudable se han unido en la campaña "Off february", una iniciativa que busca lanzar una crítica a la hiperdigitalización y a cómo afectan las pantallas a la hora de hablar de salud mental y física.

El foco se pondrá, especialmente, en el uso precoz de estas nuevas tecnologías por parte de los menores, especialmente, cuando no se atiende a las afectaciones a nivel de salud, aprendizaje y desarrollo.

Desde la organización abogan no por huir de este mundo, que es una realidad en los tiempos que corren, sino en "reconectar" con la vida y hacer un uso "más racional" de la tecnología, eso sí, siempre que se tenga una edad madurativa "suficiente".

Así, a lo largo de este mes de febrero hay previstas varias actividades en Vigo: La primera de ellas tendrá lugar el sábado, día 7, a las 12:00 horas. Será en el Café O Castro y, desde allí y bajo la iniciativa "Camiña en vez de facer scroll", se celebrará una caminata por el patrimonio ambiental e histórico-cultural del Parque do Monte do Castro.

El jueves 19, a las 19:00 horas, el Centro Social A Nubeira acogerá una charla con el artista e ilustrador Kiko Da Silva, creador de las imágenes de la muestra "Medrar con pantallas non é igual a progreso".

El viernes 27, a las 19:00 horas, -y en el mismo emplazamiento- habrá una nueva charla, en esta ocasión, de la mano de Julio Rodríguez López, biólogo y doctor en medicina molecular que profundizará en el impacto de las pantallas sobre la salud física y mental. Presentará su libro "Jugar por jugar, el juego en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje".