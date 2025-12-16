"Marcha fúnebre" por la educación: los profesores salen a la calle en Vigo para demandar más recursos

"Marcha fúnebre" de la educación organizada por la CIG, en Vigo, a 16 de diciembre de 2025 S.P.

Los profesores de la comarca de Vigo han salido este martes a la calle en una "marcha fúnebre" por la educación. Demandan a la Xunta de Galicia más recursos, menos ratios, más orientadores y más especialistas en los centros educativos de la comunidad.

La manifestación de Vigo, organizada por el sindicato CIG-Ensino, ha comenzado en el cruce de Vía Norte con Urzáiz a las 12:00 horas. Entre los centenares de profesores asistentes, también se encontraban el portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Xabier P. Igrexas, y el concelleiro Filipe Abalde.

Manifestación del profesorado en Vigo S.P.

La marcha ha comenzado con diez minutos de retraso, cuando la Policía Nacional ha cortado el tráfico en la calle Urzáiz y permitió al profesorado de Vigo y su comarca avanzar por el centro de la ciudad. "A Xunta de Galiza, recorta e privatiza" o "Román dimite, o ensino non te admite", fueron algunas de las consignas que han proclamado este mediodía.

Un ataúd, en el que se podía leer "R.I.P. Ensino Público", lideraba la manifestación que es parte de una huelga de 48 horas convocada por la CIG y STEG. Estos sindicatos critican los "recortes" en educación de la Xunta y demandan más recursos para los centros educativos de la comunidad.

Así, este martes y este miércoles, está toda la enseñanza, desde infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, llamada a la huelga. La Xunta ha cifrado esta mañana en un 10% el seguimiento del paro de docentes, acusando al sindicato nacionalista de "apostar por el conflicto".