"Gargallada Científica" de la UVigo: la investigadora Patricia González, ganadora de la primera edición

El próximo jueves participará en una sesión de monólogo científico en solitario en el Vitruvia Café compartiendo escenario con las científicas y divulgadoras Ángela Arnosa Prieto y Andrea Muras Mora, y con el actor y director de teatro Quico Cadaval como invitado especial

Contenido patrocinado

Emplear el humor sin renunciar al rigor, y hacerlo en gallego. Esta es la filosofía que impulsa Gargallada Científica, el concurso de monólogos científicos de la Universidad de Vigo, una iniciativa que acaba de coronar a Patricia González Cabaleiro, investigadora predoctoral del grupo de Geotecnologías Aplicadas, GeoTech, del Cintecx (Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales) de la UVigo, como ganadora de su primera edición con la propuesta Podería dicir que son.

El jurado, integrado por Andrea Muras Mora, Luís Pena Morandeira y Ana Costa Montes, destacó en su fallo “la capacidad de Patricia para fusionar contenido científico riguroso con una retranca gallega muy característica en un vídeo con un guion original y lleno de metáforas divertidas, acompañado de una cuidada calidad técnica y de una interpretación especialmente notable”.

En total se presentaron al certamen seis trabajos, que pueden verse en el canal de YouTube de la Unidad de Cultura Científica e de la Innovación de la UVigo. Elaborados por los investigadores Mario Soilán Rodríguez, Lorenzo Antonio Justo Cousiño, Fernando Álvarez Álvarez, Celestino Quintela Sabarís y Wendy Fernández Pujó, la decisión final del jurado fue “especialmente complicada” por el alto nivel de las propuestas, de las que subrayaron “una clara voluntad divulgativa acompañada de recursos humorísticos variados y la capacidad de conectar con un público amplio”.

Comedia y ciencia en directo en el café Vitruvia este jueves

Según recogen las bases, el premio consiste en un kit audiovisual valorado en 600 euros, pensado para seguir estimulando en la ganadora la creación de nuevos contenidos divulgativos. Además, como cierre del concurso, el próximo jueves, entre las 18:30 y las 20:00 horas, la autora participará en una sesión de monólogo científico en solitario en el Vitruvia Café de Vigo, donde podrá poner en práctica sus capacidades frente al público. Compartirá escenario con las científicas y divulgadoras Ángela Arnosa Prieto y Andrea Muras Mora, así como con el actor y director de teatro Quico Cadaval, invitado especial.

Ángela Arnosa Prieto es química y doctora en Ciencia de Materiales, con una amplia trayectoria en divulgación científica. Como monologuista, participó en la primera edición de Ciencia Calidade, el primer concurso de monólogos científicos en gallego, y fue finalista nacional en el certamen iberoamericano Solo de Ciencia. En esta ocasión interpretará el monólogo Nanopartículas para flipar en colores, con el que mostrará cómo materiales tan comunes como el oro o la plata pueden cambiar de color y comportamiento al reducirse a escala nano.

Por su parte, la microbióloga Andrea Muras Mora, finalista en FameLab España y autora del libro La Guerra contra las Superbacterias, hablará en Las bacterias de mi boca del complejo ecosistema microbiano que habita nuestras cavidades bucales y de cómo estos microorganismos se organizan para dar lugar a la placa dental.

El cartel se completa con la presencia de Quico Cadaval, figura esencial del teatro y el humor en Galicia, que en Eureka empleará su particular estilo narrativo para explorar la faceta más sorprendente y cómica de las grandes ideas científicas.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa y las plazas son limitadas hasta completar aforo, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Dentro de las actividades del Día da Ciencia en Galego

El certamen de monólogos se enmarca en las actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) con motivo del Día da Ciencia en Galego y nace con el objetivo de dar visibilidad al talento divulgador en gallego y demostrar que la investigación también puede ser fuente de carcajadas.

Las acciones vinculadas a esta efeméride forman parte del plan especial 5º Aniversario Ciencia de Ida e Volta, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.