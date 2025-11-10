Diputación y UVigo firman un convenio para promover los programas de intercambio internacionales Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo han firmado un convenio bilateral para la promoción de los programas de intercambio internacionales de estudiantes, como Erasmus+.

Así, el Gobierno provincial destinará 100.000 euros a la concesión de ayudas complementarias. Serán 100 bolsas por un importe de 1.000 euros cada una a otros tantos estudiantes de los campus de Vigo y Pontevedra para destinar a los gastos de estancia en los países.

El objetivo es promover la participación del alumnado universitario en estos intercambios formativos para "ayudar en su formación integral y en su adaptación a las exigencias del mercado laboral en Europa y en el resto del mundo".

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha destacado la "extraordinaria sintonía existente" entre ambas instituciones, que tendrá su reflejo en los presupuestos para 2026, con subvenciones nominativas que suman 400.000 euros.