Carmen García Mateo también se postula como candidata al Rectorado de la UVigo

La catedrática Carmen García Mateo se postulará este miércoles como candidata al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo), después de que la actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, anunciase también su candidatura para suceder al hasta ahora rector, Manuel Reigosa.

García Mateo es catedrática del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UVigo tras obtener su título de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se doctoró en 1993. Desde 1987 es profesora de la UVigo.

Sus áreas de investigación son la tecnología del habla en gallego y español, la segmentación de audio y el reconocimiento biométrico de personas. Es coautora de más de 100 artículos en revistas y congresos internacionales y dirigió 10 tesis doctorales.

Ella liderará la candidatura de Nós Universidade en las elecciones de mayo de 2026, a las que también se presentará Belén Rubio por la plataforma H2040, a la que pertenece Manuel Reigosa.

Así, en mayo de 2026, serán dos mujeres las que opten a convertirse en rectoras de la UVigo.