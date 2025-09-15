La G-Night celebra su quinta edición con más de 200 actividades científicas en Galicia

Bajo el lema 'Conciencias creativas, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo' se convertirán el 26 de septiembre en escenarios de talleres, charlas y experiencias que acercarán la ciencia a la ciudadanía y buscarán despertar vocaciones entre los más jóvenes

Cuando se cumple un lustro de su nacimiento, la G-Night, Noite das Persoas Investigadoras, acercará el próximo 26 de septiembre más de 200 actividades de divulgación científica a las siete principales ciudades de Galicia. Bajo el lema Conciencias creativas, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo serán los escenarios de decenas de actividades que buscarán acercar la ciencia a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas, especialmente entre los jóvenes, al tiempo que ofrecen propuestas de ocio científico, cultural y educativo.

Así, miles de personas, como las más de 7.000 que se dieron cita en la pasada edición, podrán acercarse de manera lúdica al mundo de los robots, al cifrado matemático, a las aplicaciones de la IA, a la seguridad vial, al efecto invernadero, los microplásticos o incluso a las lesiones musculoesqueléticas de los músicos.

Charlas sobre aprendizaje de lenguas, una caminata para descubrir la huella de Castelao en Pontevedra o un taller de escritura antigua son solo una pequeña muestra de las actividades de las que podrán disfrutar las personas que participen en la G-Night, tanto en los campus como en las ciudades de Vigo, Ourense y Pontevedra.

Coordinada por la UVigo, al frente de un consorcio en el que participan las universidades de Santiago y A Coruña, varios institutos del CSIC (IEGPS, IEO, MBG, IIM e Incipit), centros oceanográficos de Vigo y A Coruña del Instituto Español de Oceanografía y otros centros de investigación gallegos como el INIBIC, IDIS, CITMAga y CESGA, esta vez, la G-Night se desarrolla como un evento asociado a un proyecto europeo, empleando los recursos propios de las entidades implicadas y con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la GAIN, Agencia Gallega de Innovación dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

El edificio Redeiras de la UVigo fue este mediodía el escenario de la presentación de la G-Night, en la que participaron las vicerrectoras de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo, Belén Rubio; su homóloga de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo, y la de Divulgación, Cultura y Deporte de la UDC, Cristina Naya; la directora de la GAIN, Carmen Cotelo, y la responsable de la UCC del IIM, Luísa Martínez.

Tres ciudades y más de cuarenta actividades en el sur de Galicia

Vigo se convertirá el próximo 26 de septiembre en un gran escenario científico con la G-Night, que tendrá su epicentro dentro y fuera del Edificio Redeiras. El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y con la financiación del Consejo Social de la Universidad de Vigo, reunirá cerca de treinta puestos en los que las personas asistentes podrán disfrutar en directo de experimentos y de las explicaciones del personal docente e investigador de la UVigo en los ámbitos científico, de la ingeniería o de las ciencias sociales. A esta iniciativa se sumarán actividades como una nueva edición de Ciencia en el Bar en el Café De Catro a Catro con charlas sobre el hongo de Madagascar o la realidad virtual inmersiva.

La programación de la UVigo en la ciudad olívica se completa con la segunda edición de Ciencia en la Biblio, con una charla sobre el aprendizaje de lenguas en la Biblioteca Xosé Neira Vilas. Además, en el local de EMAÚS se llevarán a cabo seis talleres científicos organizados por el IEO-CSIC, y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) celebrará una jornada de puertas abiertas dirigida al personal de los comercios de Vigo que participaron en la iniciativa Escaparates Oceánicos.

Por su parte, en Ourense será posible viajar al pasado con un taller de escritura antigua en la Facultad de Historia y reflexionar sobre igualdad y derechos en el Café Torgal, a través de una propuesta de Ciencia en el Bar centrada en la justicia social. Mientras, Pontevedra acogerá la Caminata Castelao, que permitirá descubrir la huella y la obra del autor en la ciudad, y también un escape room científico organizado por la Misión Biológica del CSIC en torno al cambio climático.

Principales actividades en las ciudades del norte

El claustro del Colegio de Fonseca será este año el epicentro de la G-Night en Santiago, donde se concentrarán cerca de veinte stands científicos de diversos centros de investigación de la USC, en una jornada que también incluirá cuatro charlas en el Pazo de San Xerome, coorganizadas por el CITMAga y la USC, en las que se tratarán temas de actualidad científica e innovación.

Por su parte, el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) abrirán sus puertas al público para ofrecer jornadas de divulgación científica. Asimismo, las personas interesadas también podrán inscribirse en una caminata guiada por el casco viejo de Santiago, que recorrerá la huella de las mujeres en las calles de la ciudad, mientras que el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) ofrecerá visitas guiadas a sus instalaciones.

En A Coruña, habrá visitas concertadas de escolares a la DOMUS, que acogerá tres talleres científicos sobre la vida celular de las enfermedades, la importancia del sueño y la intersección entre ingeniería y medicina. También el CITENI acogerá una visita escolar guiada en la Escuela de Náutica y Máquinas por la mañana. Ya por la tarde, la dársena de la Marina será el punto de encuentro de distintas actividades organizadas por la UDC, con la participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), de la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña, del CICA y del CITEEC.

Otro de los platos fuertes de la jornada será el programa de charlas científicas en formato exprés, con una duración de 15 minutos, que se desarrollará en la dársena de la Marina y en el bar Árnica. Para completar la programación de la ciudad herculina, el MUNCYT acogerá una feria científica con diversos stands y habrá visitas guiadas en el CITIC y en el CITEEC, además de una caminata científica en el campus de Elviña.

Por su parte, Ferrol contará con experiencias en torno a la ingeniería, la economía o el marketing político en el Centro Cívico de Canido, junto con visitas a las infraestructuras de investigación del CITENI, donde tendrán lugar talleres para escolares por la mañana, que por la tarde se abrirán al público general.

A su vez, Lugo ofrecerá decenas de talleres en la Plaza de Abastos y en el Mercado Municipal, coorganizados por la USC, Xuvenciencia y Agromar, que abarcarán desde puestos de biomedicina o botánica hasta experiencias inmersivas para explorar el futuro de la energía y de la salud.