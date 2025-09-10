Cuánto gasta un universitario para estudiar en Vigo: el piso se lleva más del 60% de la beca MEC

Este lunes comenzaron las clases en la Universidad de Vigo, que cuenta con más de 20.000 estudiantes repartidos en sus tres campos. La mitad acuden al campus de la ciudad olívica, donde conseguir un piso es todo un desafío y el alquiler consume gran parte de las becas públicas.

La falta de plazas en las residencias públicas —solo hay dos y una de ellas se sitúa en el CUVI, lejos del ocio del casco urbano— obliga a aquellos estudiantes que vienen de fuera de la comarca a alquilar un piso, cuyo precio no deja de ascender.

Según los últimos datos de Idealista, el alquiler en agosto es un 6,7% más caro que hace un año. Un gasto al alza que repercute directamente en los bolsillos de los universitarios, que también tienen que pagar cada día el bus que le lleva a la universidad y la comida.

Como ya informó Treintayseis en julio, los estudiantes pagan hasta 100 euros más por habitación que hace cinco años. Los datos aportados entonces por las inmobiliarias Best House y Distrito 85 indican que los universitarios suelen gastar entre 300 y 325 euros al mes —antes de la pandemia una habitación costaba entre 200 y 250 euros—.

El alquiler se lleva más del 60% de la beca MEC

Para poder asumir estos gastos, los universitarios pueden solicitar las becas del Ministerio de Educación para enseñanzas universitarias para títulos de grado y de máster. Esta ayuda se divide en dos partes: una cuantía fija y una variable.

La primera la obtienen todos los estudiantes que cumplen los requisitos mínimos —generales, económicos y académicos—. Esta cantidad fija siempre incluye la matrícula del grado o máster. El resto del importe depende de tres variables: renta familiar, cambio de residencia y excelencia académica.

Por renta familiar, los universitarios reciben 1.700 euros; por cambio de residencia durante el curso, 270 euros; y por excelencia académica, entre 50 y 150 euros. De esta forma, un estudiante que viene a estudiar a Vigo desde otro municipio puede percibir hasta 4.525 euros para todo el curso.

En cuanto a la cuantía variable, depende del importe que haya sobrado del presupuesto total que dedique Educación a estas becas. Por tanto, es siempre una incógnita cuánto ingresará cada estudiante, aunque la cantidad mínima siempre serán 60 euros.

En consecuencia, un estudiante que dedique 300 euros al mes al piso, que paga durante 10 meses, dedicaría el 65,43% de la beca al alquiler. Además, tan solo dispondría de 1.585 euros el resto del curso para pagar luz, gas, comida, transporte y el ocio que se pueda permitir.

El transporte público, un gasto obligado

El transporte es uno de los gastos fijos para los universitarios de Vigo. Excepto la Facultad de Comercio y la Escuela de Ingeniería Industrial, el resto de grados se cursan en el CUVI, a unas dos horas y media andando desde Plaza de España.

Acudir en transporte público no es una opción, sino una obligación. Por suerte, los universitarios que posean la Pass Vigo cuentan con el billete más barato: 0,43 euros.

Así, los estudiantes de las facultades de Ciencias do Mar, Derecho o Economía pueden llegar a gastar hasta cinco euros a la semana en Vitrasa, lo que supone un gasto mensual de 20 euros. El gasto para el curso completo se eleva a los 170 euros, si descontamos un mes y medio por vacaciones.