Galicia se prepara para la vuelta al cole: "Ser asertivos y cariñosos ayuda mucho"

La cuenta atrás ya ha comenzado. En 5 días, este lunes, 8 de septiembre, 302.843 niños y niñas regresarán a las aulas para iniciar un curso escolar, el 2025/2026, marcado por el descenso de alumnos: 4.255 menos que el año pasado y casi 20.000 menos que hace una década.

Más cambios para este curso, la bajada de alumnos, de 25 a 20 por clase, en 5º de Infantil. Así, Galicia es una de las comunidades con mejores ratios de España: 9,9 alumnos por profesor, mientras que la media nacional es de 11,3.

Por delante, algo más de 9 meses, hasta el viernes 19 de junio de 2026, cuando de nuevo llegarán las vacaciones de verano. No serán días lectivos tampoco entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, con la Navidad; los días 16, 17 y 18 de febrero; Carnaval, del 30 de marzo al 6 de abril; por Semana Santa; el 31 de octubre, el 3 de noviembre y los festivos locales y autonómicos.

Regreso a la rutina tras las vacaciones

Pero más allá de los fríos números, está una vuelta al cole que deben experimentar miles de niños y niñas tras un largo periodo vacacional, donde los horarios y las responsabilidades, en la mayor parte de los casos, brillan por su ausencia.

La playa, la piscina, la montaña, las noches alargadas y las mañanas acortadas por dormir un rato más, el uso de pantallas más aceptado o las casas de veraneo de las que entrar y salir casi sin avisar son hitos de libertad que, con la llegada del curso escolar, sufren un corte abrupto.

En el cambio de rutinas, tienen un papel esencial los padres y las madres de los que ahora inician el curso, especialmente en los días previos a que comiencen las clases. Para saber cómo actuar y conocer los pasos "correctos" para facilitar la adaptación a este cambio, hemos acudido al Instituto de Tratamiento de la Conducta (Itca) de Vigo.

Igual que los adultos sufren esa crisis o depresión postvacacional, los más pequeños también afrontan septiembre desde la "melancolía veraniega" y con la "necesaria vuelta a la rutina", como señala María Ferreiro, psicóloga y directora del Itca, que ofrece una serie de consejos para afrontarlo de la mejor manera posible.

Ilusión, empatía y lucha contra la frustración

Por un lado, a pesar de dejar atrás el verano y las vacaciones, es importante "transmitirles esa ilusión por volver", destaca en primer lugar. Volver a ver a los amigos, jugar en el patio o ver a sus profesores deben ser un acicate para generar esa ilusión, lo mismo que incidir en "los juegos y actividades preferidas de cada uno".

"La empatía se transmite, las neuronas espejo harán su trabajo y veremos cómo se contagian de esa ilusión por volver a vivir la parte más divertida de la vuelta al cole", reflexiona.

Frente a la ilusión que puede generar, está también la "frustración" que generan "pensamientos no tan divertidos". Para ello, María Ferreiro aconseja "enseñarles a gestionar emociones y pensamientos, identificar y vencer la tristeza o el enfado, aceptar normas y quedarse con la parte positiva".

Para tolerar esa frustración, también señala que tienen que "aprender a aburrirse", dándoles espacio para que jueguen solos, esperar su turno y gestionar la impulsividad.

En el caso de aquellos que "no quieren ir al cole", es importante "trabajar la gestión de pensamientos negativos", ayudándole a "enfocarse en lo positivo del cole" y empatizar con él, con ejemplos que le ayuden a entender que se trata de algo común, como "a mí tampoco me apetece ir a trabajar, pero...".

Ayuda, también, "reforzar lo positivo", diciéndoles "lo que hacen bien" y "valorar sus logros diarios para fomentar su autoestima".

Cambios progresivos

El mes de septiembre llega también con horarios y rutinas más exigentes y necesarios. En este caso, la directora del Icta considera que hay que retomarlos "en progresión". "No cambiar dos horas de golpe la hora de dormir o levantarse", sino ir poco a poco adelantando entre 10 y 15 minutos cada día; con eso "es suficiente" para que se vayan adaptando, además de la importancia de "avisar con margen para dar tiempo de reacción".

"Ser asertivos y cariñosos ayuda mucho", añade la psicóloga.

Pasos positivos de cara a este comienzo de curso son, añade, los enfocados a concretar normas y las consecuencias que conllevan. Para esto, indica la posibilidad de hacer "un contrato escrito con no más de 6 normas por persona" e incluir "consecuencias positivas y negativas". Un ejemplo son los minutos que le puede dedicar a las pantallas: 30 minutos, de 19:00 a 19:30 horas, con variaciones según cumplimiento.

Para el final del día, también es recomendable ir instaurando una serie de hábitos y rutinas para favorecer un descanso nocturno de calidad, mejorando el bienestar físico, mental y cognitivo, conocido como la psicohigiene del sueño.

Algunos de los pasos para promover la relajación antes de dormir que recomienda María Ferreiro son: darse una ducha, tener las luces bajas, retirar pantallas, tomar un vaso de leche o leer un cuento antes de dormir.