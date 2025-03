Así es el reto de lograr una plaza en las escuelas infantiles de Vigo

Todos los años, primero en febrero y después en marzo, se abre la veda para lograr una plaza en las escuelas infantiles de la ciudad, especialmente en los grupos para los menores de un año, un primer curso reducido a 8 alumnos. En el segundo mes del año es el plazo para las concertadas y privadas, mientras que este mes de marzo es para las públicas.

En el segundo caso, el plazo para lograr una plaza en las guarderías públicas o renovar la del curso anterior arrancan este año el 17, para la renovación, y del lunes 24 de marzo al 11 de abril para lograr una plaza para nuevos alumnos. La importancia de estas listas, cuando se publiquen en mayo, será, de manera indirecta, para aquellas familias que se encuentren en lista de espera para acceder a una privada.

Y es que es todo un reto lograr plaza para un bebé en sus primeros 12 meses de vida y más si, por conciliación, el único turno posible es el de la mañana, ya que todas ofrecen, para los nuevos, el turno de tarde, única y exclusivamente.

Nuevos baremos para la admisión

En el caso de las privadas, hoy en día en Vigo todas concertadas al recibir las ayudas de la Xunta para que la matrícula para cursar la educación infantil sea gratuita, este año la Administración autonómica ha puesto en marcha una serie de criterios nuevos para el orden de acceso a las plazas libres de cada escuela. El objetivo, ordenar el aluvión de matriculaciones que han sufrido las escuelas infantiles desde el anuncio de la gratuidad.

Por esto, tratando de prevalecer la necesidad de conciliación, tienen preferencia aquellas familias en las que ambos progenitores estén trabajando, algo que es necesario acreditar que se está en activo con un certificado laboral o la vida laboral. En este caso, aquel progenitor que esté estudiando u opositando, por ejemplo, carecerá de esta ventaja.

Así lo explica a Treintayseis Vanesa Campo, directora de la Escuela Infantil Abrente, que añade que un quinto y sexto requisito este año lo elige libremente el centro. "En nuestro caso, nosotros hemos elegido el que los familiares de los alumnos tengan preferencia y el otro baremo por cercanía del centro al domicilio familiar o al trabajo", señala.

Una batalla ya pasada por muchas familias, aunque algunas se han encontrado con que no pueden matricular a un hijo no nacido, sino que hay que esperar a que haya dado a luz. "Imagínate que nace ahora, en marzo, y ya ha pasado el plazo pero yo lo quiero mandar el curso que viene a la guardería, en septiembre no va a haber plaza, porque para entrar también cuenta la fecha del nacimiento del bebé", lamenta una de las madres consultadas por este medio.

Una vez realizada la labor de "baremar" para adjudicar las plazas, los centros concertados cuentan con listas de espera que se moverán cuando se publiquen las listas de admitidos en las públicas. "Nosotros ahora estamos llenos, pero después volveremos a tener plazas", confirma Campo sobre este punto.

Un sistema "súper oscuro"

Rebeca, madre recientemente de un niño, se ha encontrado con un sistema "súper oscuro" en el que "no está nada claro, no es transparente". "Me parece que siempre que vas a preguntar, parece que les debes la vida, desde el primer minuto y sin saber tus circunstancias y ya te dicen que 'muy difícil, casi imposible'", lamenta sobre el momento de solicitar información en algunas escuelas de la ciudad.

Además, incide en lo poco unificado que está el criterio de la gratuidad de la educación infantil, ya que cada centro puede cobrar, posteriormente, por lo que considere. "Me sorprendió una en la que me cobraban por el método pedagógico", relata Rebeca, "que es la metodología que utilizas como maestra". "Hay veces que parece que se aprovechan de la desesperación de los padres", añade. "Sería mejor que hubiese como unos criterios comunes a todas las guarderías, no puede ser que una te cobre en el método pedagógico y en otra no, que una te cobre inglés y otra no. Entiendo que son entidades privadas y pueden hacer lo que quieran, pero si están subvencionadas por la Xunta hay que exigir transparencia", sentencia.

Secretarías colapsadas

En el caso de María, madre de una segunda hija a finales del pasado año, ha logrado plaza en la guardería a la que fue su hijo, aunque reconoce que rellenó solicitudes para muchas de ellas, y que hoy sigue en lista de espera de todas. "Si mi hijo no llega a estar en esta, ahora estaría sin ninguna", dice.

"Yo hice lo que hicieron todas las madres estando de baja de maternidad: un buzoneo por todas las guarderías de mi zona", algo que hizo que las secretarías de las guarderías estén "completamente" colapasadas por la cantidad de solicitudes recibidas.

"La Xunta debe tomar nota"

Por su parte, Jimena, madre de dos niñas, una de ellas nacida también a finales de 2024, lamenta que, habiendo tanta demanda, no se abran nuevas aulas. "La gente de la zona se queda sin servicio de guardería de mañanas, y ahora también de tardes, porque es un turno que también está copado", algo sobre lo que la Xunta debería de tomar nota y ofrecer soluciones. "Me dicen que sí, que hay plazas, pero si me mandas muy lejos de mi domicilio y se supone que la guardería debería de ser un servicio para conciliar, no tiene sentido", lamenta.

La semana que viene, el lunes 17 de marzo, se abre el plazo para la renovación de plaza en las escuelas infantiles para el próximo curso 2025/2026; del 24 de marzo al 11 de abril, se abrirá el periodo para las nuevas altas.

Se ofertan un total de 520 plazas que son absolutamente gratuitas, incluidos los servicios de comedor, con cocina propia, atención educativa y de orientación con un equipo y gabinete psicopedagógico.

El Concello de Vigo invierte 2,8 millones de euros en esta partida y hay un total de 9 escuelas municipales. Los centros de Plaza de la Industria, Atalaia Teis y Navia ofrecen turnos de mañana y de tarde. En el caso de Santa Cristina de Lavadores, Bouzas, Costeira Saiáns, Tomás Alonso, Mestres Goldar-Castrelos y Bembrive, con jornada continua de 07:30 a 17:00 horas.

Será cuando se conozcan las listas de los admitidos en estas escuelas municipales cuando las listas de las guarderías concertadas sufrirán cambios y se abran las puertas para aquellos que, en lista de espera, aguardan un hueco para el curso que viene.