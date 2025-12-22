El Compostelano, barra libre y lluvia de millones: así fue el primer Gordo que cayó en Vigo

El sábado, 21 de diciembre de 1974, Vigo amanecía sin saber que estaba apunto de hacer historia. No dio demasiado tiempo para desperezarse aquel día, ya que a las 09:55 horas, los niños de San Ildefonso elevaban la voz para cantar el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: el 12.176.

Casualmente, el sorteo se había celebrado un día antes de la fecha habitual por caer en domingo. Hacía poco más de un mes que había tomado posesión un nuevo alcalde, Joaquín García Picher, que tomaba el relevo de Antonio Ramilo y que unos años después, en 1977, se convertía en el primer alcalde de la ciudad al que elegían los concejales, y no el gobernador.

Quedaba menos de un año para que falleciese el dictador Francisco Franco y aquel 21 de diciembre se cumplía un año y un día del asesinato de Carrero Blanco. La democracia todavía era una ilusión que existía en la memoria colectiva y en la de Vigo todavía permanecían recientes los grandes conflictos laborales como la huelga general de 1972 en el eje astilleros–Citroën.

El 12.176

Un décimo del 12.176 de 1974

El número entonado por los niños de San Ildefonso, ese 12.176 no fue fácil de vender, como recogía la prensa de la época. La lotera encargada de venderlo, Antonia de Haz, de la administración nº 2 de Policarpo Sanz, explicaba que tuvo el número "colgado" en la ventanilla durante semanas: "Era despreciado y difícil de vender", explicaba a El Pueblo Gallego.

Finalmente, un vendedor ambulante, José Moredo, se llevó las cuatro series del número al bar Compostelano, situado en la calle Seara. Este local fue el epicentro de la suerte aquella mañana de sábado, además del Buraquiño, en la misma calle; en el primero, se calcula que se repartieron 300 millones de pesetas de los casi 500 que regaron la ciudad.

Página de El Pueblo Gallego.

El Compostelano era regentado por dos hermanos, José y Adolfo Silva Guldrís, convertidos en protagonistas de las crónicas no sólo por ser los ecangardos de repartir los millones, sino porque fueron también agraciados con unos 7 millones y medio de pesetas, según recoge la prensa local. De hecho, el segundo de ellos, abrió con ese dinero un nuevo local, el Danubio, también en la Seara.

En cambio, el vendedor ambulante que llevó desde el centro hasta la zona de As Travesas ese número agraciado se quedó sin boleto y, por tanto, sin premio, aunque esperaba que alguno de los ganadores compartiese algo con él a modo de recompensa.

Centollas, periodistas y bancos

Página de El Pueblo Gallego

A José, el premio le cogió en la plaza haciendo la compra del día; a su hermano, en cambio, detrás de la barra viendo la televisión: "Fui a la tintorería de al lado y le dije al dueño: 'Manolo, que nos ha tocado la lotería'", explicaba Adolfo, fallecido en 2020, a La Voz de Galicia en una entrevista de 2017.

Aquel día, el bar cerró la caja e invitó a centollas, unas 300 y a bebida a todo el mundo. El local se llenó de vecinos, tanto ganadores como los que se arrepentían de no haber dicho "sí" al ofrecimiento de los hermanos Silva Guldrís, periodistas que buscaban los testimonios para sus crónicas y trabajadores de los bancos que buscaban su particular "premio" en forma de clientes que ingresasen en sus entidades lo ganado.

Ese primer Gordo estuvo muy repartido entre gente humilde, comerciantes y jubilados del barrio de As Travesas y también en O Berbés; incluso alcanzó a empleados municipales gracias a participaciones compartidas en una comida vinculada al Concello.

Hasta tres parejas que recibían 750.000 pesetas, dinero que les venía muy bien para sus futuras bodas, y una vecina de López Mora, natural de la villa asturiana de Infiesto, que ganaría 8 millones de pesetas ante su incredulidad, mientras su marido llegaba desde Gijón, seguramente sin saber la fortuna que le esperaba en Vigo.

Página de El Pueblo Gallego.

En el otro lado, el del infortunio, El Pueblo Gallego recogía la mala suerte del ex jugador del Celta, Pedrito, "el del 'dalle, Pedrito, dalle'", al que un solo número le dejaba sin premio: él tenía el 12.186, mientras el que escondía el Gordo era el 12.176.

Una espera de 44 años

Hubo que esperar 44 años para que el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad regresase a la ciudad olívica. Fue en 2018 con el número 3.347, que repartió cuatro millones de euros en Vigo, O Porriño y Redondela, entre otras.

En los últimos años, ha sido más constante: 2020, 2022 y 2023, con las administraciones de la Puerta del Sol, de Gran Vía 178 y La Lotería de Camelias como epicentros de la suerte.