Un estudio catalán detecta un declive de la biodiversidad en las Illas Atlánticas de Galicia

Un estudio del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y de la Universitat de Barcelona (UB) ha detectado un declive de la biodiversidad en los parques nacionales marinos de Cabrera y las Islas Atlánticas. Los investigadores recolectaron datos a lo largo de casi una década.

Publicado en 'Diversity and Distributions', como informa Europa Press, se basa en muestreos repetidos en los mismos hábitats del fondo marino, en 2014 y 2022, desde zonas poco profundas y bien iluminadas hasta comunidades situadas a mayor profundidad. También se analizaron fondos detríticos aún más profundos, formados por sedimentos y algas calcáreas.

Los investigadores han detectado un descenso en la diversidad de especies en los dos parques nacionales con dominio marítimo de España: el del Archipiélago de Cabrera (Baleares, en el mar Mediterráneo) y el de las Illas Atlánticas (Galicia, en el océano Atlántico).

Al comparar los primeros años del seguimiento (2014-2015) con los más recientes (2021-2022), se constata que la riqueza de especies ha disminuido en torno a un 40% de media en los dos parques nacionales marinos estudiados. Por ello, los investigadores subrayan que los parques nacionales no están aislados de su entorno y "también responden a los efectos del cambio global derivado de las presiones humanas".

El estudio pone de relieve la importancia de incorporar técnicas genéticas avanzadas, como el metabarcoding y la metafilogeografía, en los programas de biomonitorización a largo plazo. "Disponer de series temporales sólidas permite no solo evaluar el estado de los ecosistemas marinos, sino también anticipar impactos y orientar con mayor eficacia las acciones de conservación y recuperación", indican.