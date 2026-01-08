Un estudio catalán detecta un declive de la biodiversidad en las Illas Atlánticas de Galicia
Publicado en 'Diversity and Distributions', se basa en muestreos repetidos en los mismos hábitats del fondo marino, en 2014 y 2022
Un estudio del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y de la Universitat de Barcelona (UB) ha detectado un declive de la biodiversidad en los parques nacionales marinos de Cabrera y las Islas Atlánticas. Los investigadores recolectaron datos a lo largo de casi una década.
Publicado en 'Diversity and Distributions', como informa Europa Press, se basa en muestreos repetidos en los mismos hábitats del fondo marino, en 2014 y 2022, desde zonas poco profundas y bien iluminadas hasta comunidades situadas a mayor profundidad. También se analizaron fondos detríticos aún más profundos, formados por sedimentos y algas calcáreas.
Los investigadores han detectado un descenso en la diversidad de especies en los dos parques nacionales con dominio marítimo de España: el del Archipiélago de Cabrera (Baleares, en el mar Mediterráneo) y el de las Illas Atlánticas (Galicia, en el océano Atlántico).
Al comparar los primeros años del seguimiento (2014-2015) con los más recientes (2021-2022), se constata que la riqueza de especies ha disminuido en torno a un 40% de media en los dos parques nacionales marinos estudiados. Por ello, los investigadores subrayan que los parques nacionales no están aislados de su entorno y "también responden a los efectos del cambio global derivado de las presiones humanas".
El estudio pone de relieve la importancia de incorporar técnicas genéticas avanzadas, como el metabarcoding y la metafilogeografía, en los programas de biomonitorización a largo plazo. "Disponer de series temporales sólidas permite no solo evaluar el estado de los ecosistemas marinos, sino también anticipar impactos y orientar con mayor eficacia las acciones de conservación y recuperación", indican.