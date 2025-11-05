Un proyecto sobre el cáncer de mama triple negativo, premiado por la porriñesa Zendal

La VI edición de los Premios Zendal, impulsados por el grupo biofarmacéutico que lleva el mismo nombre en O Porriño, ya tiene ganadores: Se trata, por un lado, de un proyecto sobre el cáncer de mama triple negativo y, por el otro, de una investigación sobre el desarrollo de una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift.

Los International Zendal Awards llegan este año a su VI edición, una convocatoria a la que se presentaron más de 170 candidaturas. Están dotados con 40.000 euros en la categoría de humana y 25.000 en la de animal.

Más concretamente, el proyecto premiado en la categoría de salud humana fue a parar al grupo CellCOM del CINBIO (Universidade de Vigo). Liderado por María Mayán, el estudio aborda el cáncer de mama triple negativo, una variante especialmente agresiva y con pocas opciones para su tratamiento.



El jurado ha estado compuesto, en este caso, por Carlos Martín Montañés, profesor de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Zaragoza; Miguel Ángel Llamas, doctor en Bioquímica y Biología Molecular y director de la organización Biocomunica; María Vallet-Regí, catedrática de Química Inorgánica y directora del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Universidad Complutense de Madrid; Pilar Domingo-Calap, profesora e investigadora principal en I2SysBio (UV–CSIC), y directora científica de Evolving Therapeutics; Eugenia Puentes Colorado, académica numeraria de la Real Academia de Farmacia de Galicia y Andrés Fernández Álvarez-Santullano, CEO de Zendal.

Este comité valoró, entre otros aspectos, los criterios de innovación científica, necesidad sanitaria, viabilidad, aplicabilidad y su contribución a la mejora de la vida en términos de progreso y bienestar.

Salud animal

Por lo que respecta al premio de salud animal, este recayó en el investigador Alejandro Brun, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA–INIA), por una iniciativa centrada en el desarrollo de una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, una enfermedad vírica aguda que puede afectar gravemente a animales como búfalos, camellos, bovinos, cabras y ovejas, y al hombre.

El comité científico en esta categoría estuvo compuesto por Juan José Badiola Díez, catedrático de Sanidad Animal y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza; María Jaureguízar Redondo, directora gerente de la Fundación Vet+i – Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal; Juan Carlos Castillejo, asesor senior en salud animal; Francisco A. Rojo Vázquez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León; y Andrés Fernández Álvarez-Santullano, CEO del Grupo Zendal.

Para este galardón se valoró especialmente la innovación científica, la viabilidad tecnológica, el potencial impacto preventivo en sanidad animal, así como su enfoque estratégico para el desarrollo de plataformas multivalentes, en línea con los objetivos de estos galardones.

La entrega

Los premios se entregarán, junto al premio homenaje -pendiente todavía de desvelar- en una gala que tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre en Vigo y a la que se prevé, además de la presencia de autoridades, la asistencia de una nutrida representación del ámbito académico y científico de Galicia.