Semana de Cine Submarino de la Universidade de Vigo.

Semana de Cine Submarino de la Universidade de Vigo. DUVI

Audiovisual

El cine submarino regresa a Vigo en noviembre con proyecciones gratuitas y un estreno mundial

La Semana de Cine Submarino de la Universidade de Vigo celebrará su 34.ª edición del 3 al 5 de noviembre, con una jornada dedicada al audiovisual gallego y un estreno mundial.

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La Semana de Cine Submarino de la Universidade de Vigo regresará los días 3, 4 y 5 de noviembre con su 34.ª edición, que volverá a celebrarse en el auditorio del Teatro Afundación de Vigo, con acceso por Marqués de Valladares.

Presentación de la temporada de espectáculos en el Auditorio Mar de Vigo.

La cita se adelanta unas semanas respecto a años anteriores y mantiene su apuesta por acercar al público la riqueza del mundo marino a través del cine.

Una de las principales novedades será una jornada dedicada íntegramente a producciones gallegas, entre las que se incluirá una película que tendrá su estreno mundial durante el festival.

La programación combinará cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales, además de coloquios con especialistas ambientales, documentalistas y divulgadores marinos.

Las sesiones comenzarán a las 20:00 horas y serán gratuitas hasta completar aforo. La organización dará a conocer próximamente la programación completa de una de las citas culturales con mayor trayectoria de la universidad viguesa.