El cine submarino regresa a Vigo en noviembre con proyecciones gratuitas y un estreno mundial

La Semana de Cine Submarino de la Universidade de Vigo regresará los días 3, 4 y 5 de noviembre con su 34.ª edición, que volverá a celebrarse en el auditorio del Teatro Afundación de Vigo, con acceso por Marqués de Valladares.

La cita se adelanta unas semanas respecto a años anteriores y mantiene su apuesta por acercar al público la riqueza del mundo marino a través del cine.

Una de las principales novedades será una jornada dedicada íntegramente a producciones gallegas, entre las que se incluirá una película que tendrá su estreno mundial durante el festival.

La programación combinará cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales, además de coloquios con especialistas ambientales, documentalistas y divulgadores marinos.

Las sesiones comenzarán a las 20:00 horas y serán gratuitas hasta completar aforo. La organización dará a conocer próximamente la programación completa de una de las citas culturales con mayor trayectoria de la universidad viguesa.