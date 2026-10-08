Así es el tráiler de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', basada en la obra del gallego Manel Loureiro

A dos días de su estreno en la 59ª edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges este sábado 10 de octubre, Prime Video ha desvelado hoy el tráiler oficial de Apocalipsis Z: Nuevo mundo.

Se trata de la esperada secuela de Apocalipsis Z: El principio del fin, que se convirtió en la película Original internacional más vista en la plataforma, solo superada por Culpa Tuya. Basada en la trilogía del escritor gallego Manel Loureiro, se estrenará en exclusiva en Prime Video el 30 de octubre en más de 240 países y territorios.

Apocalipsis Z: Nuevo mundo regresa, según sus promotores, con una historia aún más "ambiciosa, coral y cargada de acción", que amplía el universo inspirado en la obra de Manel Loureiro. Carles Torrens (Sky Rojo, Animal de compañía) vuelve a dirigir esta historia post-apocalíptica plagada de aventura, supervivencia y acción.

Sinopsis

La historia traslada al espectador a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ.

Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones.

La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas.

Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?