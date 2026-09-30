Álvaro Gago busca jóvenes actores para su próxima película rodada en Galicia: estos son los requisitos del casting

El cineasta gallego Álvaro Gago, ganador del Goya a la Mejor Dirección Novel en 2026, busca jóvenes actores para participar en su próxima película, que se rodará en Galicia.

El director busca niños de entre 8 y 10 años y de 14 a 16 años, mientras que en el caso de las niñas, las edades requeridas son entre 4 y 6 años o entre 9 y 11 años.

Entre los requisitos figura que los menores tengan el gallego como lengua materna. No es necesario contar con experiencia previa en interpretación y el trabajo será remunerado.

Las familias interesadas en obtener más información sobre el proceso de selección pueden contactar con la organización del casting a través del correo castportoalegre@gmail.com. El rodaje será en la Mariña Lucense en el verano de 2027.