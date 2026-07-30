La viguesa Susana Rodríguez Gacio le confiesa a Alfonso Rueda cuándo se retirará del triatlón
En la entrevista, en el podcast del presidente de la Xunta, abordan cuestiones sobre la carrera deportiva de Rodríguez Gacio, así como los obstáculos que ha hallado en su camino y metas conseguidas
También te podría interesar: Vigo acoge el preestreno de la taquillera Marsupilami: "Ha tenido millones de espectadores en Francia"
"Galicia Calidade", el podcast del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tenido en la triatleta y campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio a su segunda protagonista -el primero fue el pediatra Federico Martinón-.
En la entrevista, ambos abordan cuestiones sobre la carrera deportiva de Rodríguez Gacio, así como los obstáculos que ha hallado en su camino y metas conseguidas, tal y como ha recogido Europa Press.
Entre otras reflexiones, la deportista ratifica que prevé retirarse en 2028 del triatlón profesional, después de participar en los Juegos Olímpicos de 2028 y en el Mundial que se celebrará en Nueva Zelanda ese mismo año.
Referentes de la sociedad gallega
En cuanto al podcast del presidente, el proyecto consiste en una entrevista mensual a referentes de la sociedad gallega en distintos ámbitos como la ciencia, la medicina, el deporte, la cultura, o la empresa. Busca llamar la atención sobre el talento y potencial de la comunidad y poner en valor los logros de una comunidad competitiva, innovadora e inclusiva.
El podcast puede seguirse en el canal de Youtube de la Xunta y también se difundirá a través de las redes sociales del titular del Ejecutivo autonómico.