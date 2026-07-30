La viguesa Susana Rodríguez Gacio le confiesa a Alfonso Rueda cuándo se retirará del triatlón

"Galicia Calidade", el podcast del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tenido en la triatleta y campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio a su segunda protagonista -el primero fue el pediatra Federico Martinón-.

En la entrevista, ambos abordan cuestiones sobre la carrera deportiva de Rodríguez Gacio, así como los obstáculos que ha hallado en su camino y metas conseguidas, tal y como ha recogido Europa Press.

Entre otras reflexiones, la deportista ratifica que prevé retirarse en 2028 del triatlón profesional, después de participar en los Juegos Olímpicos de 2028 y en el Mundial que se celebrará en Nueva Zelanda ese mismo año.

Referentes de la sociedad gallega

En cuanto al podcast del presidente, el proyecto consiste en una entrevista mensual a referentes de la sociedad gallega en distintos ámbitos como la ciencia, la medicina, el deporte, la cultura, o la empresa. Busca llamar la atención sobre el talento y potencial de la comunidad y poner en valor los logros de una comunidad competitiva, innovadora e inclusiva.

El podcast puede seguirse en el canal de Youtube de la Xunta y también se difundirá a través de las redes sociales del titular del Ejecutivo autonómico.