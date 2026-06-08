Netflix sorprende y estrena su nueva serie en Vigo el 10 de junio

El Festival Internacional de Series Ría de Vigo, que se celebrará en la ciudad olívica del 10 al 12 de junio, acogerá el estreno en primicia del primer episodio de Oasis, la nueva producción de Bambú Producciones para Netflix. La segunda edición del certamen se llevará a cabo en el Tinglado del Puerto de Vigo, con una programación que incluirá estrenos, conferencias, encuentros profesionales y actividades centradas en el presente y el futuro de las series y los nuevos formatos audiovisuales.

La proyección tendrá lugar el 10 de junio en el Tinglado del Puerto de Vigo y formará parte de las actividades abiertas al público del certamen, que vuelve a apostar por acercar a la ciudadanía algunos de los contenidos audiovisuales más esperados del momento.

Antes del visionado, los asistentes podrán disfrutar de la alfombra azul y del photocall oficial del festival, por el que pasarán varios integrantes del equipo artístico y creativo de la serie. Entre ellos estarán los protagonistas Ana Garcés, Tomy Aguilera, Victoria Kantch y Berta Castañé, además de la productora ejecutiva Gema R. Neira, el productor ejecutivo y director David Pinillos y el productor ejecutivo y guionista Jon de la Cuesta.

Tras la proyección del episodio inaugural se celebrará un coloquio exclusivo con parte del elenco y del equipo creativo, que compartirá con el público detalles sobre el proceso de creación de la ficción, anécdotas del rodaje y curiosidades de una de las producciones más esperadas de la temporada.

Un thriller en un resort de lujo

Oasis sitúa su trama en el resort vacacional más exclusivo del país, un enclave paradisíaco reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad aparentemente infranqueable. Sin embargo, la tranquilidad del complejo se rompe cuando la policía irrumpe en sus instalaciones para investigar una misteriosa desaparición.

"A partir de ese momento, todos los huéspedes pasan a estar bajo sospecha y nadie podrá abandonar el recinto hasta que se descubra la verdad. En un entorno donde nadie parece ser quien dice ser, los secretos y las mentiras marcarán el desarrollo de la historia", explican desde la productora.