Pedro Alonso se despide para siempre de 'Berlín' por este motivo: "Fue una racha delicada"

La noche de ayer acudieron a El Hormiguero los actores Begoña Vargas y el gallego Pedro Alonso para presentar la segunda temporada del spin-off y precuela de La Casa de Papel, Berlín, con el nombre de Berlín y la dama del armiño.

Durante la entrevista, el actor gallego explicó los motivos por los que ha decidido despedirse del personaje de Berlín, al que ha dado vida durante los últimos diez años, y que él mismo define como "un tío muy divertido y fundamentalmente asqueroso".

"Esta es mi última entrevista después de nueve años y medio con este personaje"

Pedro Alonso habló junto a su compañera Begoña Vargas y junto a Pablo Motos del final de una etapa que ha marcado su carrera. El gallego confirmó que no volverá a interpretar a Berlín y confesó que afronta estos días "en modo despedida".

"Técnicamente, esta es mi última entrevista después de nueve años y medio con este personaje. Es fuerte", reconoció, consciente de todo lo que ha supuesto La casa de papel en su vida.

El actor explicó que la última temporada de Berlín fue especialmente complicada para él. "Físicamente fue muy exigente y psicológicamente heavy", aseguró, recordando la dureza de rodar durante meses una serie de semejante magnitud.

Además, admitió que coincidió con una etapa delicada a nivel personal: "Fue una racha delicada", confirma.

Por eso decidió viajar a Latinoamérica para desconectar y hacer una especie de "limpieza, de reseteo" emocional. Allí entendió que estaba entrando "en una nueva fase de la vida" y que necesitaba cerrar el ciclo y "despedirse con alegría". Porque como bien dijo su compañera Vargas, "todo tiene un principio y un final".

Pedro Alonso y Begoña Vargas anuncian el final de 'Berlín' #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/kviso60kpV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2026

Pedro Alonso también contó alguno de los momentos más surrealistas que le ha dejado la fama tras La casa de papel. Contó que en Turquía, durante la presentación de un libro, llegó a sentirse perseguido por el Gobierno de Erdoğan. "Empezaron a pasar cosas perturbadoras", relató.

El actor resumió todo lo vivido con una frase que refleja el cambio radical que ha experimentado en su vida con el personaje de Berlín: "Yo era un actor de clase media al que la vida se le ha puesto en modo ciencia ficción".