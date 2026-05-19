Miguel Lorenzo, líder del PP en A Coruña, se lanza a la interpretación con un thriller psicológico en la Galicia rural

Miguel Lorenzo, líder del PP de A Coruña, formará parte del elenco de 'El desvío' Cedida y Quincemil

Diferentes localizaciones de Pontevedra volverán a convertirse en el escenario principal de un nuevo rodaje audiovisual. Poio y A Armenteira serán los lugares que acogerán la grabación del cortometraje "El desvío" el próximo mes de junio.

El proyecto estará producido por Bastión Films & Liquid Fiction. El guion y la dirección corren a cargo de Martín D. Guevara, quien estará acompañado en la producción ejecutiva por Juan Malcolm, Amalia Enríquez, Irene Esser y Miguel Vallejo.

Miguel Lorenzo entre los intérpretes

El rodaje de El desvío convertirá a distintas localizaciones de Pontevedra en un gran plató cinematográfico. El cortometraje se grabará del 12 al 15 de junio en distintos puntos de la ruta espiritual del Camino de Santiago, así como en Poio y A Armenteira. Localizaciones simbólicas que aportarán un toque diferente a la trama.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención dentro del reparto es el de Miguel Lorenzo, presidente del PP en A Coruña, que forma parte del elenco de esta producción. Lorenzo compartirá pantalla con su hermano, el actor y productor cinematográfico José Manuel Lorenzo.

Junto a ellos también participan Irene Esser, María Marnez, David Amor, Eva Cobo y Manel Loureiro.

La historia se adentra en un thriller psicológico ambientado en la Galicia rural. Las jóvenes Clara y Lucía viajan por la Galicia rural cuando una situación inesperada las obliga a pedir un coche. Juan, un desconocido, las recoge y se ofrece a llevarlas a su destino.

A partir de ahí, el trayecto comienza a ser un tanto raro e incómodo, con silencios incómodos y decisiones marcadas por la desconfianza. El cortometraje explora el miedo, la tensión que generan las intuiciones y la dificultad de distinguir entre el peligro real y la paranoia.

El Desvío cuenta además con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y de los ayuntamientos de Poio y Meis, en cuyas localizaciones tendrá lugar el rodaje.

El próximo viernes 13 de junio, a las 13:30 horas, se presentará a la prensa esta producción en el exterior del Monasterio de Poio (Rúa Oliveira 14) con la presencia de los actores y el equipo directivo del corto, a quienes acompañarán el presidente de la Diputación (Luis López Diéguez), el alcalde de Poio (Ángel Moldes), la concejala de Turismo (Rocío Cochón), y la alcaldesa de Meis (Marta Giráldez).