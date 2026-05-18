El Festival de Cans arranca este martes en O Porriño con la proyección de '8'

La XXIII edición del Festival de Cans arranca este martes 19 de mayo en la aldea de O Porriño con una primera jornada marcada por la proyección de '8', la nueva película de Julio Medem; el homenaje al actor Celso Bugallo; la presencia de centenares de escolares; y una programación que reivindica los llamados "oficios invisibles" del audiovisual. El festival se llevará a cabo hasta el 23 de mayo.

La primera jornada comenzará a las 10:00 horas con la inauguración de la tradicional Rúa Efímera "Celso Bugallo", situada en el camino del Jalpón de Aurora, en las proximidades del Torreiro de Cans.

El homenaje continuará a las 12:00 horas en el Baixo de Carlos con una retrospectiva especial de cortometrajes protagonizados por el actor, organizada con el apoyo de la Fundación AISGE. La sesión contará con la presencia del cineasta Álvaro Gago, quien presentará Curricán, el corto con el que inició su trayectoria cinematográfica y en el que participó Celso Bugallo. Otros realizadores presentes en la selección enviarán vídeos compartiendo recuerdos de su trabajo con el actor.

También a las 10:00 horas comenzará la ruta cinéfilo-literaria guiada por la escritora Iria Misa, una actividad en la que participarán numerosos niños de centros educativos de la zona.

La primera jornada prestará también especial atención a los llamados "oficios invisibles" del cine, aquellas profesiones fundamentales en la creación audiovisual que suelen permanecer fuera del foco público. La sesión forma parte de una programación dedicada a poner en valor trabajos habitualmente poco visibles en la cadena audiovisual, junto a la labor de profesionales como Bibi Martín, Alba Pego y Laura Piñeiro. También el martes, el traductor, investigador y referente internacional en accesibilidad audiovisual Pablo Romero-Fresco impartirá a las 10:30 horas en el Baixo de Carlos la masterclass Subtitulado y accesibilidad, sobre los desafíos actuales para construir un cine más inclusivo.

'8', el regreso de Julio Medem abre las proyecciones del festival

La jornada se completará a las 19:30 horas en el Baixo de Carlos con la proyección de '8', la película más reciente de Julio Medem. La entrada será libre hasta completar aforo reducido. El filme, estrenado en 2025, recorre 90 años de la historia de España a través de ocho planos secuencia situados en momentos decisivos entre 1931 y 2021. Los destinos de Octavio y Adela, nacidos el mismo día de la proclamación de la Segunda República en pueblos vecinos, avanzan en paralelo a lo largo de las décadas, unidos simbólicamente por la forma de un ocho mientras, de fondo, transcurre la transformación del país.

Cuenta en su reparto con Ana Rujas, Javier Rey, Álvaro Morte, Tamar Novas, Loreto Mauleón, Carla Díaz y María Isasi, entre otros intérpretes, y supone el regreso de Medem al largometraje con una propuesta ambiciosa en torno a la memoria, el paso del tiempo y la identidad colectiva.