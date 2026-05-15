Ya es oficial: uno de los spin-off más vistos regresa a Netflix con su temporada 2 y el adiós de Pedro Alonso

Las personas suscritas a Netflix están de enhorabuena, porque desde hoy, viernes 15 de mayo, ya está disponible la segunda temporada de Berlín, el spin-off de La casa de papel. Se trata de Berlín y la dama del armiño, que marcará la despedida del gallego Pedro Alonso con este emblemático personaje.

Esta segunda entrega seguirá la dinámica de la primera temporada (Berlín y las joyas de París): un nuevo golpe que llevarán a cabo Andrés de Fonollosa, Berlín (Pedro Alonso) y su banda por las tierras de Sevilla, donde deberán conseguir, nada más y nada menos, que una valiosa obra de Leonardo da Vinci.

El golpe más grande de la historia ha comenzado

"Berlín y la dama del armiño" Felipe Hernández Netflix

"Berlín y la dama del armiño", creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato y que continúa el universo de La casa de papel y Berlín, ya está disponible en Netflix a nivel global. Como spin-off de La casa de papel que funciona como precuela, esta se centra en profundizar en este carismático personaje que cautivó a los fans de la serie en todo el mundo.

"Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci", indican desde la popular plataforma de streaming.

Esta segunda entrega cuenta con personajes ya conocidos, así como nuevas caras que se unen al elenco para llevar a cabo "el golpe más grande de la historia". Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez retoman sus papeles en esta nueva entrega.

Se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Nuevas incorporaciones a "Berlín y la dama del armiño" Felipe Hernández Netflix

La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas. Consta de ocho episodios que prometen mantenerte pegado al sofá en todo momento.

Berlín y la dama del armiño está dirigida por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero), creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo), y escrita por ellos dos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve.