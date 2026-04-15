Así puedes ver 'Rondallas' gratis, la película gallega que estuvo nominada a un Goya, en este gran evento de abril

La película Rondallas, dirigida y escrita por Daniel Sánchez Arévalo, se proyectará el próximo lunes 20 de abril, de forma totalmente gratuita, en el marco de la III edición del Festival Cine do Mar 2026 de Marín (Pontevedra).

Con un reparto íntegramente gallego encabezado por Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas, la cita se rondó en A Guarda, como principal localización, y otros escenarios adicionales, como Baiona, Oia, Tui y Vigo.

Así puedes ver 'Rondallas' gratis este mes de abril

Javier Gutiérrez y Daniel Sánchez Arévalo durante el rodaje de 'Rondallas'

Rondallas estuvo nominada a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Actor de Reparto por la interpretación de Tamar Novas, aunque finalmente no consiguió alzarse con el galardón.

Ahora, los espectadores interesados en ver el largometraje dirigido por Daniel Sánchez Arévalo pueden hacerlo de forma gratuita. La sesión se celebrará el lunes 20 de abril, coincidiendo con la inauguración del Festival Cine do Mar.

El Festival Cine do Mar celebrará su tercera edición entre el 20 y 26 de abril, consolidándose como una cita cultural de referencia en Galicia centrada en la relación entre el audiovisual, el mar y la identidad cultural.

En este sentido, el festival ofrecerá una programación diversa e internacional, que combina proyecciones cinematográficas, actividades formativas y encuentros profesionales.

Programación por días: del 20 al 26 de abril

El lunes 20 de abril se inaugurará la muestra con la presentación del periodista Carlos Prado y con la entrega del Premio Honorífico 'Luz de Faro' al actor y humorista Carlos Blanco. Después, se proyectará la película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo.

A partir de ahí, del martes al sábado, habrá actividades en la Biblioteca Vidal Pazos. El martes, a las 18:00 horas, arrancará la Sección Ensino con la participación de diversos colegios de todo el territorio gallego.

Después comenzará la Sección Oficial Documental con las proyecciones de A tarea y Un mar de mulleres. Cerrará el dá una mesa redonda sobre las mujeres del mar y el marisqueo.

El miércoles y el jueves, a partir de las 19:00 horas, se desarrollará la Sección Oficial Documental, con La mé a nan san, Si el silencio fuera azul y Parangol en la primera jornada, y El nom de les flors, Polbeiros y Mar, sol, vent.

Por otra parte, la Sección Oficial de Ficción proyectará Buelta eta buelta, Chec-out, Bajamar e Inés el primer día, y El pasajero, Ultramarino y Nas ondas do tempo, el segundo.

El viernes por la mañana, los escolares serán los protagonistas con la Escola de Cine e Mar, donde se proyectarán las piezas Homo plastic, Marinero en tierra y L'oeuvre vive, con el apoyo de Barafunda Animación.

Por la tarde arrancará la Sección Oficial de Ficción con Fenicia y Memorias com vista pro mar. Después se proyectará el filme de clausura, San Simón, con la participación de su director, Miguel A. Delgado; el actor marinense, Celestino Fuentes, y la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín.

El sábado por la mañana, el Espacio Emprendedor del Parque Azul acogerá el showcooking 'Galicia sabe a mar', a cargo del chef Marcos S. Area, del Respuesta É, con 40 plazas e inscripción previa.

Por la tarde será la clausura del Festival Cine do Mar con la entrega de los premios. El domingo, el cierre será la visita a la Illa de San Simón, con 110 plazas disponibles e inscripción previa.