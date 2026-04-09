El fotógrafo gallego Brais Lorenzo, premiado en el World Press Photo por su cobertura de los incendios

La fotografía gallega se sitúa entre lo mejor del mundo. El fotoperiodista ourensano Brais Lorenzo ha sido premiado en el concurso World Press Photo por su cobertura de los incendios forestales del pasado verano en Ourense.

World Press Photo ha anunciado los 42 ganadores regionales de sus tres categorías: fotografías individuales, reportajes gráficos y proyectos a largo plazo. Será el próximo 23 de abril cuando anunciarán el World Press Photo del Año.

Brais Lorenzo es uno de los tres fotógrafos españoles distinguidos en este concurso de fotoperiodismo. Tanto el ourensano como Luis Tato han sido premiados en la categoría de reportaje gráfico. Por su parte, Diego Ibarra Sánchez ha ganado en la categoría de proyecto a largo plazo.

Del fotoperiodista de EFE, El País y Revista 5W, World Press Photo ha galardonado su cobertura de los incendios del pasado verano en su provincia natal, Ourense. En concreto, un reportaje titulado 'Tierra Quemada'.

El World Press Photo 2026 ha contado con la participación de 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

Los trabajadores ganadores de esta edición se centran en desafíos del mundo actual como la política, las cuestiones de género, la migración, los conflictos globales y la crisis climática. Así lo informa Europa Press.

La exposición World Press Photo 2026, organizada por la Fundación Photographic Social Vision, volverá a tener el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como una de sus sedes, del 6 de noviembre al 13 de diciembre. Esta muestra batió el año pasado su récord de público con más de 67.500 espectadores.