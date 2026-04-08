Prime Video desvela el tráiler de la segunda y última temporada de la serie 'Punto Nemo' rodada en Galicia

Antes de que termine abril, los gallegos con suscripción a Prime Video podrán disfrutar de otra serie rodada en Galicia: Punto Nemo. La ficción se estrena el 17 de abril con su segunda y última temporada, tras el gran éxito de su primera entrega.

Si hace unas semanas la plataforma de streaming anunciaba la fecha de estreno de la serie, ahora ha pillado por sorpresa a más de uno con el lanzamiento del tráiler oficial. Este adelanto, sin duda, aumenta aún más la expectación por descubrir qué ocurrirá en esa isla tan misteriosa y hostil.

Tráiler oficial de "Punto Nemo", 17 de abril en Prime Video

La serie está producida por Ficción Producciones, con Mamen Quintas y Julio Casal como productores ejecutivos, y Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola), con la colaboración de RTP y con la subvención de la Xunta de Galicia.

Bajo la dirección de Alex Rodrigo (La casa de papel) y escrita por David Muñoz y Carlos Molinero, Paula Sánchez y Alex Rodrigo, se ha desvelado el tráiler de la segunda y última temporada, que se estrenará el viernes 17 de abril. El rodaje tuvo lugar en Galicia antes de desplazarse a Portugal y a las Islas Canarias.

El reparto está encabezado por Óscar Jaenada (Operación Marea Negra), Maxi Iglesias (Los artistas, primeros trazos), Alba Flores (Romancero), Margarida Corceiro (Citas Barcelona) y Najwa Nimri (La virgen roja). Lo completan Sara Matos (Sangue Oculto), María Isabel Díaz (Vis a vis), Nüll García (Malegro verte), Felipe Pirazán (Tratamos demasiado bien a las mujeres) y Oleg Krikunova (Zorro).

Tras la explosión de un laboratorio ruso que dejó atrapados a los supervivientes en una isla, estos deberán enfrentarse a diferentes amenazas, desde experimentos soviéticos hasta la aparición de criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse a nivel global. En medio del desastre aparecen dos hermanos rusos que empeorarán, todavía más, los conflictos internos del grupo.